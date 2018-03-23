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АВИЛОН Volkswagen — автомобильный партнер проекта «В ГОСТЯХ. ЕВРОПА»
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АВИЛОН Volkswagen — автомобильный партнер проекта «В ГОСТЯХ. ЕВРОПА» 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Официальный дилер Volkswagen АВИЛОН стал автомобильным партнером одного из интереснейших проектов сезона — иммерсивного спектакля-квеста «В ГОСТЯХ. ЕВРОПА».
Авторы проекта «Римини Протокол» любят сталкивать приватное и политическое, общественное и интимное. В нашумевшем проекте «Remote Moscow» они приглашали зрителей узнать город таким, каким вы его не представляли — через маленькие закоулочки, магазинчики и парковки. В новом проекте «В ГОСТЯХ. ЕВРОПА» они снова предлагают зрителям стать участниками и актерами одновременно.
Российская версия спектакля была создана совместно с фестивалем «Территория», давним партнером которого является компания АВИЛОН.
В течение театрального сезона 2016/2017 спектакль был неоднократно показан в Москве, стал участником Летнего фестиваля искусств «Точка доступа» в Санкт-Петербурге и проекта ТЕРРИТОРИЯ ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА в Екатеринбурге. Номинант на премию «Золотая Маска» в конкурсе «Эксперимент».
Кстати, для всех гостей спектакля АВИЛОН Volkswagen предлагает специальную преференцию при покупке любого автомобиля.
Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:
Волгоградский проспект 41/2, пароль «в гостях».
Всегда Ваш, АВИЛОН Volkswagen.
+74957304447
www.avilon-vw.ru
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