АВИЛОН Volkswagen — автомобильный партнер проекта «В ГОСТЯХ. ЕВРОПА»

Официальный дилер Volkswagen АВИЛОН стал автомобильным партнером одного из интереснейших проектов сезона — иммерсивного спектакля-квеста «В ГОСТЯХ. ЕВРОПА».

Авторы проекта «Римини Протокол» любят сталкивать приватное и политическое, общественное и интимное. В нашумевшем проекте «Remote Moscow» они приглашали зрителей узнать город таким, каким вы его не представляли — через маленькие закоулочки, магазинчики и парковки. В новом проекте «В ГОСТЯХ. ЕВРОПА» они снова предлагают зрителям стать участниками и актерами одновременно.

Российская версия спектакля была создана совместно с фестивалем «Территория», давним партнером которого является компания АВИЛОН.

В течение театрального сезона 2016/2017 спектакль был неоднократно показан в Москве, стал участником Летнего фестиваля искусств «Точка доступа» в Санкт-Петербурге и проекта ТЕРРИТОРИЯ ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА в Екатеринбурге. Номинант на премию «Золотая Маска» в конкурсе «Эксперимент».

Кстати, для всех гостей спектакля АВИЛОН Volkswagen предлагает специальную преференцию при покупке любого автомобиля.

Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:

Волгоградский проспект 41/2, пароль «в гостях».

Всегда Ваш, АВИЛОН Volkswagen.

+74957304447

www.avilon-vw.ru