Пермь. Выходные в городе

ДИЗАЙН-ВЫХОДНЫЕ В ПЕРМИ

24 И 25 МАРТА

DIGITAL PORT

Двухдневная конференция «Дизайн цифровых продуктов, сервис-дизайн и дизайн, основанный на данных» пройдет в эти выходные в Перми, Решетниковский спуск,1. Приглашенные специалисты расскажут о дизайне цифровых продуктов, помогут составить план развития, поделятся секретами по набору дизайн-команды и не только. Дизайн-выходные — принципиально некоммерческий проект, никаких входных билетов и гонораров лекторам. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте.

24 МАРТА

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДОМ Научно-популярная лекция одного из самых известных российских популяризаторов науки, эволюционного биолога Александра Маркова «Новое в эволюционной биологии: 10 интересных открытий 2017 года» состоится в рамках проекта «Пермский период. Новое время». В лекции будут рассмотрены 10 интересных исследований в области эволюционной биологии, в частности, речь пойдет о происхождении домашних кошек, о том, с какой скоростью накапливаются мутации в наших геномах и как это зависит от возраста родителей, о том, как естественный отбор в современных человеческих популяциях влияет на гены, связанные с интеллектом и образованием, и о многом другом. Лекция пройдет в пространстве «Сказариум», начало в 13.00. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте.

ВЫСТАВКА «АКЦИОН КОСТИ»

24 МАРТА

ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Выставка 12 известных молодых художников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и 10 художников из Перми. Мероприятие завершится аукционом, который проведут организаторы и участники арт группы Жизнь как перформанс. «Акцион Кости» пройдет в четвертый раз: первые два были в Екатеринбурге, третий в Красноярске. Весь аукцион будет идти в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте Центра городской культуры. Подробную информацию об участниках и мероприятии можно найти здесь.

ПОКУПАЙ ПЕРМСКОЕ: FASHION PERM

23 — 25 МАРТА

ТРК «КОЛИЗЕЙ-АТРИУМ»

В креативном пространстве «Лабаз» будут представлены коллекции пермских дизайнеров, мастер-классы по прическам и макияжу. «Покупай Пермское: Fashion Perm» — мероприятие в рамках проекта «Покупай Пермское», цель которого — знакомство с товарами пермских производителей.

ВЕСНА СТРАВИНСКОГО

25 МАРТА

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА