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31 марта билеты в театр Сац будут в два раза дешевле
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31 марта билеты в театр Сац будут в два раза дешевле 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Театр им. Н. И. Сац объявил об акции, которая пройдет 31 марта с 12.00 до 19.00, и будет приурочена к Международному дню театра. Акция будет касаться цен на билеты — все спектакли текущего репертуара зрители смогут посетить с 50-процентной скидкой.
Работники театра призывают внимательнее изучать афишу с тем, чтобы выбрать для себя подходящий спектакль. Это касается и детей, и взрослых, ведь репертуар театра включает в себя как спектакли для маленьких зрителей, так и вечерние спектакли для остальной публики.
У касс 31 марта будет проходить импровизированный концерт, на котором будут исполнены отрывки из спектаклей. О каждом спектакле будут подробно рассказывать сотрудники театра, которые с радостью ответят на любые вопросы.
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