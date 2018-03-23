31 марта билеты в театр Сац будут в два раза дешевле

Театр им. Н. И. Сац объявил об акции, которая пройдет 31 марта с 12.00 до 19.00, и будет приурочена к Международному дню театра. Акция будет касаться цен на билеты — все спектакли текущего репертуара зрители смогут посетить с 50-процентной скидкой.

Работники театра призывают внимательнее изучать афишу с тем, чтобы выбрать для себя подходящий спектакль. Это касается и детей, и взрослых, ведь репертуар театра включает в себя как спектакли для маленьких зрителей, так и вечерние спектакли для остальной публики.

У касс 31 марта будет проходить импровизированный концерт, на котором будут исполнены отрывки из спектаклей. О каждом спектакле будут подробно рассказывать сотрудники театра, которые с радостью ответят на любые вопросы.