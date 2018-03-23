Валерий Яков: хотим максимально поддержать русские театры за рубежом

Второй международный фестиваль «Мир русского театра» пройдет 8-12 июня в Берлине. Это независимый социально-культурный проект журнала «Театрал», целью которого является расширение гуманитарного сотрудничества, преодоление искусственных барьеров в цивилизационном пространстве, популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов за рубежом. За четыре дня форума русскоязычные театральные коллективы из разных стран покажут публике свои лучшие спектакли на русском языке, которые будут сопровождаться субтитрами на немецком и английском языках и пройдут на одной из известных площадок в центре немецкой столицы. Всего в программе фестиваля примут участие восемь театров из Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Польши, США и Швейцарии. В преддверии фестиваля РИА Новости побеседовали с его организатором, генеральным директором и главным редактором российского журнала «Театрал», президентом ежегодной независимой международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» Валерием Яковым

— Валерий Васильевич, как вам пришла в голову идея организовать такой фестиваль?

— Фестиваль организован по инициативе журнала «Театрал» и дирекции премии «Звезда Театрала». Эта премия вручается в России лучшим актерам, режиссерам, спектаклям и театрам более 10 лет на основании зрительского голосования. Есть у нашей премии и специальная номинация, которая называется «Лучший русский театр за рубежом». Благодаря этой номинации мы узнали о множестве русскоязычных театров дальнего зарубежья, которых зрители номинировали на премию. И мы поняли, что на всех континентах, за исключением разве что Антарктиды, есть русские театры. Ими занимаются люди, увлеченные театром, любящие театр, уехавшие в разное время из нашей страны по каким-то своим личным причинам, но сохранившие в душе любовь к своей профессии. За минувшие годы они сумели объединить вокруг себя и бывших коллег по призванию, и энтузиастов, работающих в разных сферах, но влюбленных в театр. Наша цель — максимально поддержать эти коллективы, которые делают колоссальное дело, продвигая на чистом энтузиазме русскую языковую культуры, театр, литературу, музыку. Их подвижническая деятельность целиком соответствует духу и философии нашего фестиваля, которые заключаются всего в четырех словах: «Мир театра — мир добра».

— Простите, что вы называете русским театром? Это коллективы, которые ставят российские, русские пьесы, или которые играют на русском языке?right

— И то и другое. К примеру, в позапрошлом году премию «Лучший русский театр за рубежом» получил театр русской драмы из Вашингтона. Его основал Борис Козинец — народный артист Грузии, который учился в Ростове-на-Дону, замечательный актер, более 25 лет живущий в США. Он основал этот театр и ставит пьесы русских драматургов. Причем до последнего времени, чтобы содержать театр, он и его жена занимались продажей пельменей и пирожков. В общем, когда такие коллективы стали номинироваться и получать нашу премию, возникла идея провести этот фестиваль. В результате Первый международный форум «Мир русского театра» прошел в июне 2017 года в итальянском городе Монтекатини-Терме, в нем приняли участие восемь коллективов из Германии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии и США. Из России мы сознательно не приглашали никого, потому что все-таки уровень зарубежных театров очень разный и неправильно было бы сравнивать их с профессиональной труппой из России.

— У фестиваля «Мир русского театра» нет жюри и лауреатов, это скорее презентационная площадка для русскоязычных театральных коллективов с разным уровнем возможностей и материала, которые могут встретиться с новым зрителем. Кроме того, в рамках фестиваля проходят мастер-классы и круглые столы, где обсуждают проблемы русскоязычных театров за рубежом. Что вы подготовили для Берлина?

— В этом году мы договорились с заслуженным артистом РФ, ректором театрального института имени Щукина Евгением Князевым о проведении в рамках нашего фестиваля творческого вечера. Евгений Владимирович привезет свой новый моноспектакль «Пиковая дама», который с большим успехом идет на сцене театра Вахтангова. От Союза театральных деятелей мы ждем замечательного педагога Татьяну Тарасову , которая в прошлом году в Италии провела два очень интересных мастер-класса. Известные и очень авторитетные российские театральные критики и обозреватели Ольга Егошина, Марина Райкина Ксения Ларина проведут мастер-классы по театральной критике, обсудив с участниками форума показанные на фестивале спектакли. А по итогам этого форума мы планируем пригласить лучший спектакль в Москву, чтобы его могли увидеть и российские зрители. Так, к примеру, мы сделали и после минувшего фестиваля в Италии, пригласив в Москву спектакль «Спросите Иосифа» Нью-Йоркского театра STEPS.

— Расскажите, пожалуйста, об участниках берлинского «Мира русского театра»?right

— У нас было более 20 заявок, из них экспертный совет нашего фестиваля выбрал восемь театров. Зрители в Берлине увидят спектакли разных жанров и авторов. Мы очень хотели включить в программу детский спектакль — и вот театр из Цюриха привезет нам «Дюймовочку». Кроме того, приедет довольно известный в Великобритании русский театр «Хамелеон» из Лондона, литературный театр «Диалог» из Нью-Йорка, который привезет в Берлин спектакль «Поверх барьеров», основанный на романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и его биографии. Два коллектива приедут из Германии. Это театр «Кулисы» из Дюссельдорфа, который принимал участие и в прошлогоднем фестивале. Он сыграет в Берлине эротическую комедию «Прелести супружеских измен». Второй немецкий театр из Эрлангена называется «МостЫ», они собираются привезти спектакль по произведениям Даниила Хармса . Кроме того, будет театр из Польши, который покажет спектакль «Ласточка» по произведениям Ивана Тургенева. «Старомодную комедию» привезет коллектив из Дании. И приедет театр ZERO из Израиля, они покажут пьесу японского драматурга Кобо Абэ «Женщина в песках».

— Вы упомянули о нынешних непростых условиях, в которых вы ведете культурное сотрудничество со странами дальнего зарубежья. Усложняют ли эти условия процесс организации вашего фестиваля?

— В прошлом году мы не почувствовали это абсолютно. Мы, конечно, ехали с некоторым внутренним напряжением, но наше мероприятие — сугубо культурное, не политизированное. Его открывал в Италии мэр Монтекатини-Терме, он принял участие в нашей пресс-конференцию накануне форума, чиновники из мэрии посетили церемонию закрытия. Власти этого уютного итальянского городка были не просто исключительно доброжелательны к нашему фестивалю, но и предложили после его завершения сделать этот форум в Монтекатини-Терме постоянным. Но нам хотелось провести наш фестиваль еще и в тех странах, где живут и работают его участники. В Германии, например, существует более 70 русских театров. И нам очень хотелось бы их поддержать и вниманием, и добрым словом. Мы намерены пригласить на наш форум и представителей берлинских властей, сумевших придать столице Германии статус одного из ведущих культурных центров Европы.

— Русская театральная жизнь оказалась на первых полосах немецких газет в последние месяцы в связи с уголовным делом в отношении режиссера Кирилла Серебренникова . Как вы знаете, в Германии, в частности, в Берлине, в настоящее время идут спектакли, которые он поставил. Что вы думаете об этой ситуации?

— История с Серебренниковым довольно странная. Его спектакли продолжают идти, недавно состоялась его громкая премьера в Большом театре, с успехом идут его работы в Гоголь-центре. Мы активно поддерживаем и Серебренникова, и Софью Аппельбаум (директор РАМТ, которая находится под домашним арестом в связи с делом Седьмой студии — ред). Мы считаем, что до окончания следствия не надо лишать свободы людей, которые не несут никакой угрозы обществу, которые не совершили никаких насильственных преступлений. Да и о любых других преступлениях можно говорить лишь после окончательного решения суда. Презумпцию невиновности, гарантированную нашей Конституцией, еще никто не отменял. А тут творческих людей по довольно сомнительным и ничем пока не доказанным поводам лишают свободы, лишают возможности трудиться, доставлять людям радость своим творчеством. Серебренников не собирался никуда убегать и не уехал. Он исправно являлся по любому вызову на допросы, он готов был помогать следствию всем, чем мог. Но с демонстративной жесткостью был не только лишен свободы, но и не получил разрешения навестить умирающую мать. Меня, как журналиста и гражданина России, такая немотивированная жестокость правоохранительных органов глубоко возмущает и огорчает.

— Разумно ли вообще художественному руководителю театра совмещать свою творческую работу с должностью финансового директора?

— Понимаете, эта ситуация, которую нельзя унифицировать. Потому что, например, была такая личность, как Олег Табаков , который совмещал в МХТ имени Чехова сразу все — и позицию худрука, и управленца. Причем делал это исключительно эффективно. Но есть театр имени Вахтангова, один из лучших сегодня не только в нашей стране — там позиции худрука и директора разделены. Кирилл Крок является лидером управленческим, а Римас Туминас — лидером художественным, и они вместе настолько синхронно и гениально работают, что театр буквально на глазах превратился в один из самых успешных. Так что все зависит от личности.

Режиссер Римас Туминас и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок на презентации Симоновской сцены театра имени Евгения Вахтангова после капитального ремонт

— Как вы оцениваете интерес к русскому театру на Западе?right

— Я уверен, что люди на Западе с колоссальным интересом относятся к русскому театру ровно потому, что Русский Театр с большой буквы — он уже давно не только русский, это мировое достояние. В любой цивилизованной стране вам не нужно объяснять интеллигентному человеку, кто такой Чехов, Островский или Пушкин с его «Онегиным». Это драматургия и литература мирового уровня, хотя авторы — русские по происхождению. Мы даже обсуждали возможность проведения тематических фестивалей, например, только по пьесам Чехова или произведениям Достоевского. Но это, полагаю, в будущем. А пока мы сознательно расширяем палитру авторов и жанров, чтобы увеличить аудиторию и привлечь внимание зрителей к русским театрам Европы и Америки. Их миссионерская по своей сути деятельность заслуживает того, чтобы их знали, ценили и говорили: «Браво!»