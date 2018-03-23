Мария Максакова: «Не думаю о своей личной жизни»

Сегодня, 23 марта, исполняется год со дня трагической смерти супруга певицы Марии Максаковой Дениса Вороненкова . В первые дни после смерти мужа артистка была в полном смятении и не понимала, как жить дальше. Но время, как известно, лечит, и постепенно Мария пришла в себя. На днях она даже решила поговорить о своей личной жизни.

Второй год Мария живет в Киеве и пока не планирует возвращаться в Москву. Сейчас артистка находится в Харькове, готовится к премьере постановки «Отелло», где исполняет роль Дездемоны. Появились слухи, что главный режиссер Харьковского национального театра оперы и балета Армен Калоян проявляет повышенный интерес к артистке.

Однако сама Мария в интервью в программе «Прямой эфир» ясно дала понять, что пока не настроена на новые отношения. «Украина — очень религиозная страна, и никто бы не позволил себе до истечения года каким-либо образом ухаживать за мной или позволять себе намеки. Поэтому на данный момент я не думаю о своей личной жизни».

Между прочим, ранее ходили слухи о романе Максаковой с политиком Павлом Грудининым. Поговаривали, ради певицы мужчина бросил семью. «Я вот не понимаю, кому на пользу этот фейк? Единственное, что могу сказать, глядя на интервью Грудинина — он очевидно интересный собеседник. Однако я с ним, к сожалению, не знакома», — прокомментировала сплетни артистка.