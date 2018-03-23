Ещё
Мария Максакова: «Не думаю о своей личной жизни»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Максакова: «Не думаю о своей личной жизни» 

Клео.Ру 55 минут назад
Фото: Клео.Ру
Сегодня, 23 марта, исполняется год со дня трагической смерти супруга певицы Марии Максаковой Дениса Вороненкова. В первые дни после смерти мужа артистка была в полном смятении и не понимала, как жить дальше. Но время, как известно, лечит, и постепенно Мария пришла в себя. На днях она даже решила поговорить о своей личной жизни.
Второй год Мария живет в Киеве и пока не планирует возвращаться в Москву. Сейчас артистка находится в Харькове, готовится к премьере постановки «Отелло», где исполняет роль Дездемоны. Появились слухи, что главный режиссер Харьковского национального театра оперы и балета Армен Калоян проявляет повышенный интерес к артистке.
Однако сама Мария в интервью в программе «Прямой эфир» ясно дала понять, что пока не настроена на новые отношения. «Украина — очень религиозная страна, и никто бы не позволил себе до истечения года каким-либо образом ухаживать за мной или позволять себе намеки. Поэтому на данный момент я не думаю о своей личной жизни».
Между прочим, ранее ходили слухи о романе Максаковой с политиком Павлом Грудининым. Поговаривали, ради певицы мужчина бросил семью. «Я вот не понимаю, кому на пользу этот фейк? Единственное, что могу сказать, глядя на интервью Грудинина — он очевидно интересный собеседник. Однако я с ним, к сожалению, не знакома», — прокомментировала сплетни артистка.
Клео.Ру: последние новости
Максакова пытается понять Дездемону Новости. Кирстен Данст поборола депрессию с помощью Ларса фон Триера Арбенина о блокировке в Instagram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых7
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»21
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни70
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение