Топ-10. Куда пойти в выходные?

Если, несмотря на выходной, вы проснулись в семь утра — значит, самое время подумать о том, как провести этот день. Например, стать актером… или гуру перуанской кухни. Или запросто освоить лыжероллерный спорт. А может быть, вспомнить наивное детство и пойти «Долгой дорогой в Рай» (или просто в Мастерскую Фоменко)… или на театральный фестиваль. Все, самые интересные события в округе — в моей статье. Итак, что стоит сделать в эту субботу и воскресенье? Дорогомилово 1. Стать актером в парке Победы Мечтаете прикоснуться к театральным тайнам и хоть на час стать звездою подмостков? Взрастить робко пробивающийся росток артистического таланта? В преддверии Всемирного дня театра в парке Победы решили обучить гостей актерскому мастерству. И, попав в заботливые руки мастеров сцены, вы получите возможность окунуться в волшебный мир театра — мир игры, импровизации, рифм и скороговорок. А, кроме этого, участники детской театральной студии покажут небольшое представление, где будут декламировать веселые и добрые стихи Роберта Рождественского , Агнии Барто и Бориса Заходера . Когда: 24 марта с 15:30 2. Сходить на спектакль в Мастерскую Фоменко

фото: fomenko.theatre.ru «Волемир» — это слегка анекдотическая (и при этом — философская) пьеса в двух действиях от одного из самых парадоксальных авторов современности — Фридриха Горенштейна . Который считал, что в основе человеческой сути лежит не добро, а зло. И нужно прикладывать невероятные усилия, чтобы удержаться от последнего. Помимо театральных работ, Горенштейн хорошо известен и в мире кино — он написал несколько сценариев к фильмам, среди которых — «Солярис» ( Андрея Тарковского ) и «Раба любви» ( Никиты Михалкова ). «В основе человека лежит, несмотря на божий замысел, сатанинство, дьявольство», — утверждал автор пьесы. А вот, что пишут о спектакле на сайте театра: «Как соскрести патину с амальгамы божьего творения? За кредитами на бытовую технику, шубами и желанием ложно понимаемого счастья — как вернуть свои детские мечты… когда ты хотел спасти мир?». Действительно как? Возможно, ответы мы услышим со сцены? Стоимость билетов от 500 рублей. Когда: 25 марта в 19:00 3. Стать гуру перуанской кухни на Дорогомиловском рынке

фото: tkdor.ru Хотите собственными руками приготовить и бесплатно продегустировать необычное блюдо на одном из старейших базаров Москвы? В субботу на Дорогомиловском рынке кулинар из Перу покажет вам, что такое истинный севиче! Вот, что говорят об этом устроители: «Перуанская кухня сейчас в тренде… шеф-повар Орландо Бальдеон всерьез взялся за дело — и честно говоря, он негодует! Сегодня в Москве почти нет правильно сделанного севиче — „сердца“ национальной перуанской кухни. Хотите узнать, что такое молоко тигра? Научиться делать быструю закуску из свежей рыбы, как настоящий профи? Ждем вас на мастер-классе „Севиче — душа кухни Перу“. Когда: 24 марта, в 13:00 4. Пройти „Дорогу на Берлин“ в музее Победы

фото: victorymuseum.ru В новом музыкальном квесте юным героям предстоит освободить страны Восточной Европы и заодно познакомиться с традициями и фольклором местных жителей (разучив песни и танцы), а затем получить заслуженные медали. „Квесты „Боевых каникул“ меняются раз в месяц и больше не повторяются, — рассказывает экскурсовод музея Кристина Бакшутова. — Каждый участник „вступает“ в ряды армии, получает пилотку и книжку красноармейца, в которую можно собирать медали“ (кстати, в конце года за них можно получить призы). А в завершение квеста юные красноармейцы выпустят боевой листок. Стоимость квеста — 800 рублей. Пройти „Дорогу на Берлин“ можно дважды в день — в 11: 00 и в 14:00. Когда: c 24 марта по 1 апреля Ново-Переделкино Посмотреть спектакль „Свет должен гореть!“ в доме культуры „Ново-Переделкино“

фото: театральная студия „Славичи“

Постановка театральной студии „Славичи“ уже нашла теплый отклик у зрителя. Если вы пропустили премьеру — не упустите шанс посмотреть интереснейшую детективную историю. В эту субботу на ваших глазах развернется основательно запутанный сюжет. Лавры Шерлока Холмса не дают мирно спать режиссеру и в театре обещают, что даже самый искушенный зритель до самого финала напрасно будет пытаться угадать „кто виноват“. Спектакль создан по мотивам пьесы „Смертельная ловушка“ и фильма „Мошенники“. Александр Олейник перенес действие сюжета из далеких времен и дальних стран в нашу российскую действительность. А в остальном опирается на сюжеты — в одном герой решается на подлог, терзаемый желанием литературной славы, в другом — жаждой наживы. Словом, спектакль — история о том, как легко попасть в смертельную ловушку, если решаешься рыть яму другому. Когда: 24 марта в 18:00 Тропарево-Никулино Посмотреть спектакль „Русалочка“ в „Филармонии-2“

фото: meloman.ru Постановка, которую покажет театр „Жар-птица“, основана на поэтически-грустной андерсоновской сказке. Трогательной истории о любви и о том, что ради нее иногда жертвуют собой. Чтобы возлюбленный был счастлив… пусть даже и без тебя. Вот, что пишут об этом на сайте театра: „Казалось бы, чего желать, если ты дочь Морского Царя, и все богатства океана — у твоих ног (точнее, у изящного хвоста)? Все бури и ураганы — где-то там, далеко… а здесь, на глубине, тишина, покой, и нет печалей...и солнца нет… и… счастья… тоже нет. „Я бы отдала все свои сотни лет за один только день человеческой жизни!“ — воскликнет Русалочка и попробует найти это самое человеческое счастье, такое простое и такое сложное, на земле“. Этот печальный сюжет, в котором самые главные человеческий чувства актеры изящно выразят при помощи кукол, тронет и детские, и взрослые сердца. Стоимость билетов от 300 рублей. Когда: 24 марта в 14:00 Крылатское Сыграть в экологическую викторину „Деревья в городе“

фото: parkskazka.com Пройдет это веселое и познавательное состязание в парке „Сказка“. В преддверии настоящей весны „Мосприрода“ проведёт интереснейшую викторину: юные гости узнают много любопытных фактов о деревьях (которые чаще всего встречаются на городских улицах, а так же в столичных парках и скверах) и даже частично смогут изучить их под микроскопом. Викторина пройдет в непринужденной атмосфере, полной игр, творческих заданий и мастер-классов. Вход свободный! Когда: 24 марта с 13:00 до 15:00 Фили-Давыдково Сходить на выставку „Долгая дорога в Рай“

фото: „Галерея XXI века“

В „Галерее XXI века“ проходит выставка под таким философским названием — и оно не случайно. „Рай в начале… первоначальная цельность, не знающая отравы сознания, отравы различения и познания добра и зла. В этот рай нет возврата… Рай в конце предполагает, что человек уже прошел через… различение и познание добра и зла. Этот рай означает новую цельность и полноту после раздвоения и раздробленности“, — писал Николай Бердяев . »В детстве жизнь кажется путешествием, полным приключений и открытий, и даже самые обыденные вещи проникнуты волшебством. Ребёнок играет, фантазирует, создает свой мир… Жаль, что взрослея, он постепенно забывает дорогу в этот чудесный край, где краски ярче, запахи острее, звуки гармоничнее, а чувства — глубже! И только единицам дано вернуться туда. Тем, кого принято называть «наивными» художниками», — говорят в галерее. Где на «Долгой дороге в Рай» родственно встречаются художники-дети и художники-наивы. И этот нетривиальный ход делает выставку особенно интересной. Кроме того, в галерее вас ждут мастер-классы и экскурсии. Когда: до 1 апреля с 11:00 до 20:00 Кунцево Увидеть театральный фестиваль в «Рублево»

фото: rublevoart.ru Всероссийский фестиваль «Парад премьер» объединил бездну жанров: искусство мимов и клоунаду, мюзикл и кабаре, фольклор и драму. И это замечательный подарок для зрителей, которые в марте и апреле увидят более двух десятков красочнейших постановок. Удивлять почтеннейшую публику будут столичные студии и актеры, прибывшие в столицу из провинции. В воскресенье театралам покажут сразу три спектакля. В 13:00 «Еще раз про любовь» — лирическая комедия о доброте, сердечности и, иногда непростой человеческой судьбе. В 15:00 «Волшебное кольцо» — спектакль по мотивам замечательной, юмористической и всем известной сказки, в которой герой получает кольцо от спасенной им змеи. В 17:00 «Дракон» — постановка основана по ироничной пьесе Евгения Шварца . Четыре столетия правит людьми Дракон. И каждый год требует новую жертву — красивейшую девушку. Но однажды появляется усталый странствующий рыцарь Ланцелот… Спасет ли он всех от тирана? Или займет его место? Воскресенье — подходящий день, чтобы узнать, чем закончатся театральные истории. После каждого представления пройдет театральный ринг, на котором зрители смогут поближе познакомиться с юными актерами. Вход свободный! Когда: 25 марта Проспект Вернадского Пойти на закрытие лыжного сезона в парк Олимпийской Деревни

фото: parkfili.com Вы знали, что лыжероллерный спорт зародился в солнечной Италии в 90-х годах? И что этот вид спорта уже завоевал мировую популярность? Если нет — то самое время отправиться в парк Олимпийской Деревни, чтобы узнать все подробности. Вот, что пишут об этом устроители: «Весна стремительно вступает в свои права, и остается совсем немного времени чтобы, успеть насладиться очарованием зимы. К закрытию лыжного сезона клуб Voronin Sport делает настоящий подарок — открытые лыжные тренировки под руководством тренеров -звезд. Все желающие смогут лично познакомиться со спортсменами, взять автограф, задать вопросы… Спортсмены с радостью поделятся секретами, которые помогли им стать чемпионами». Сбор участников у центрального павильона парка. Вход свободный. Когда: тренировки для детей пройдут: 24 и 25 марта в 10:00, 13:00 и 15:00.