«Творческий лицей» Зеленограда проведет фестиваль творчества «Цветик-семицветик»

Со 2 апреля по 31 мая зеленоградское ГБУК «Творческий лицей» проведет международный фестиваль творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-семицветик».

Ежегодно фестиваль ярко демонстрирует, что ограничения по здоровью не являются преградой для творчества. Современное лицо фестиваля определяют география участников и разнообразие представленных работ. Прием работ проводится с 20 марта по 14 апреля 2018 года.

В рамках фестиваля определены 7 номинаций:

— «Моя малая родина»;

— «Литература»;

— «Музыка»;

— «Малая театральная форма»;

— «Изобразительное искусство»;

— «Декоративно-прикладное творчество»;

— «Компьютерная графика».

Фестиваль будет проходить на площадях «Творческого лицея» в корпусе 813. Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 710-06-38, а также на официальном сайте учреждения.