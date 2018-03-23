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«Творческий лицей» Зеленограда проведет фестиваль творчества «Цветик-семицветик»
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«Творческий лицей» Зеленограда проведет фестиваль творчества «Цветик-семицветик» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Со 2 апреля по 31 мая зеленоградское ГБУК «Творческий лицей» проведет международный фестиваль творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-семицветик».
Ежегодно фестиваль ярко демонстрирует, что ограничения по здоровью не являются преградой для творчества. Современное лицо фестиваля определяют география участников и разнообразие представленных работ. Прием работ проводится с 20 марта по 14 апреля 2018 года.
В рамках фестиваля определены 7 номинаций:
— «Моя малая родина»;
— «Литература»;
— «Музыка»;
— «Малая театральная форма»;
— «Изобразительное искусство»;
— «Декоративно-прикладное творчество»;
— «Компьютерная графика».
Фестиваль будет проходить на площадях «Творческого лицея» в корпусе 813. Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 710-06-38, а также на официальном сайте учреждения.
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