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Более 20 культурных учреждений Подмосковья отметят Всемирный день театра
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Более 20 культурных учреждений Подмосковья отметят Всемирный день театра 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Праздничные мероприятия пройдут 26 и 27 марта.
Более двадцати учреждений Подмосковья примут участие в праздновании Всемирного дня театра и «Ночи театров», сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Так, в рамках празднования в Московском Губернском театре пройдет соревнование команд по актерской импровизации. В Московском областном государственном театре кукол представят спектакль «Мойры Петроградского района».
Посетители театра кукол «Радуга» в Люберцах смогут увидеть ролики о театре и спектакль «Огненная звездочка».
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