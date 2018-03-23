Более 20 культурных учреждений Подмосковья отметят Всемирный день театра

Праздничные мероприятия пройдут 26 и 27 марта.

Более двадцати учреждений Подмосковья примут участие в праздновании Всемирного дня театра и «Ночи театров», сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Так, в рамках празднования в Московском Губернском театре пройдет соревнование команд по актерской импровизации. В Московском областном государственном театре кукол представят спектакль «Мойры Петроградского района».

Посетители театра кукол «Радуга» в Люберцах смогут увидеть ролики о театре и спектакль «Огненная звездочка».