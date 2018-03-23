Уикенд 24-25 марта в Воронеже: встреча с путешественником, форум Breakpoint

Послушать «Весну в театре»

25 марта в 18:00, накануне Всемирного дня театра, Театр оперы и балета устроит праздник. В театральном фойе состоится премьера концертной программы «Весна в театре» — третьей по счёту, в проекте «Золотые хиты». Зрители также могут принять участие в театральной викторине или посетить фотозону и сфотографироваться на фоне театральных декораций. Алексей Тюхин готовит новую программу вместе с Мариной Безбородовой, Светланой Дюдиной и Фёдором Костюковым. Узнать о том, как отметят остальные воронежские театры свой профессиональный праздник, можно здесь.

Что: «Весна в театре»

Где: театр оперы и балета

Когда: 25 марта в 18:00 Послушать произведения Моцарта и Онеггера

23 и 24 марта в Воронежской филармонии прозвучат произведения Моцарта и Онеггера. В первом отделении слушатели насладятся фортепианными сочинениями Моцарта, входящими в сокровищницу мирового музыкального искусства. Все это воронежские любители музыки услышат в двух концертах, написанных Моцартом для двух фортепиано с оркестром: № 7 фа мажор, известном как «Лондрон-концерт», и № 10 ми-бемоль мажор. В качестве солистов выступят Михаил Лидский и Мурад Адигезал-заде — известные пианисты-виртуозы, выступающие в России и за рубежом. Во второй части программы в исполнении Воронежского академического симфонического оркестра прозвучит Вторая симфония французского композитора XX столетия Артюра Онеггера.

Что: вечер симфонической музыки

Где: Воронежская филармония

Когда: 23 марта — в 19.00, 24 марта — в 18.00.

Встретиться с главным балетмейстером «Оперы»

В Воронеже пройдет открытая встреча с главным балетмейстером Театра оперы и балета Александром Литягиным . Встреча в рамках проекта «Школа Театр» пройдет в формате «вопрос-ответ». Лектор обсудит со зрителями главные тенденции современного оперного театра, расскажет о работе над балетными постановками и об использовании авангардистских идей в сценографии. Начало лекции — 24 марта в 15.00 в Доме Актера. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Что: открытая встреча с Александром Литягиным

Где: Дом Актера

Когда: 24 марта в 15:00 Узнать о храме в представлении народов иудаизма, христианства и ислама

25 марта в 15:00 в Книжном клубе «Петровский» Школа Эффективных Коммуникаций «Репное» и проект «Открытое пространство» представят лекцию историка архитектуры, члена Союза московских архитекторов Сергея Юрьевича Кавтарадзе на тему «Храм, город и Град небесный». Лектор расскажет о том, что такое храм в представлении народов иудаизма, христианства и ислама. Участие в лекции бесплатное. Прийти может любой желающий. Единственное условие — регистрация на сайте или запись по телефону +7 909 214 15 45.

Что: встреча с историком архитектуры

Где: Книжный клуб «Петровский»

Когда: 25 марта в 15:00 Поучаствовать в росписи пасхального яйца

25 марта с 10:00 до 16:00 в Сити-парке «Град» состоится серия бесплатных мастер-классов по изготовлению пасхальных сувениров. Мастер-классы состоятся в следующих техниках: золочение и роспись пасхальных сувениров, ткачество поясов, трафарет, пасхальные яйца из шерсти, золочение яиц, керамика, изделия из соломки и расписные пряники. Также все желающие смогут принять участие в росписи пасхального яйца высотой выше человеческого роста. Яйцо установят на площади у Благовещенского собора в Пасху.

Что: роспись пасхального яйца

Где: Сити-парк «Град»

Когда: 25 марта с 10:00 до 16:00 Узнать о тонкостях журналистского мастерства

Насыщенный образовательный день на «Весенней Медиашколе» пройдет в ближайшую субботу, 24 марта. В 13:00 шеф-редактор сайта «Аргументы и Факты» Владимир Шушкин расскажет, как интересно отработать любую тему. Эксперт подчеркнёт, на что нужно обращать внимание при подготовке материала, расскажет об опыте редакции и ответит на все вопросы. В 14:30 для медиашкольников пройдет семинар и лекция по выбору. Для пишущих журналистов мастер-класс проведёт Ксения Иванова , куратор сайта «Аргументы и Факты». С лекцией про новостные агрегаты выступит Елена Чекина, продюсер сайта «Аргументы и Факты».

Что: «Весенняя Медиашкола»

Где: Дом молодежи

Когда: 24 марта в 13:00 и 14:30 Встретиться с путешественником

24 марта в 12:00 воронежцы смогут встретиться с путешественником Павлом Конюховым. Вместе с воронежским историком Николаем Сапелкиным он презентует читателям книгу «Братья Конюховы: повелители стихий». Павел Конюхов — младший брат Федора Конюхова . Он так же, как его знаменитый родственник, долгое время был профессиональным путешественником.

Что: встреча с путешественником Павлом Конюховым

Где: книжный магазин «Амиталь» (ул. Пушкинская, 2)

Когда: 24 марта в 12:00 Узнать об основных тенденциях в технической сфере

24 и 25 марта в главном корпусе ВГУ пройдет всероссийский форум для студентов и недавних выпускников технических специальностей Breakpoint. Это площадка для взаимодействия с экспертами, которые расскажут про основные тенденции в технической сфере; крупными компаниями, которые расскажут о своих стажировках и вакансиях. На форуме участник сможет поучаствовать в мастер-классах и тренингах, узнать основные направления технического развития. Также в рамках Breakpoint можно узнать, как создать и реализовать свою идею. Подробности здесь.

Что: форум Breakpoint

Где: главный корпус ВГУ Когда: 24 и 25 марта

Поболеть за «Факел»

24 марта в 16:00 начнется игра воронежского «Факела» с питерским «Зенитом-2». Матч на главной футбольной арене Воронежа пройдет в рамках 29-го тура игр ФНЛ. С пятницы в кассах Центрального стадиона профсоюзов стартовала продажа билетов и официальных программ на матч.

Что: матч «Факел» — «Зенит-2»

Где: Центральный стадион профсоюзов

Когда: 24 марта в 16:00