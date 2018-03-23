Всероссийский фестиваль театральных коллективов «Парад премьер» в Культурном центре «Рублево»

25, 30, 31 марта и 1, 2, 3, 7 апреля в Культурном центре «Рублево» состоится показ спектаклей Всероссийского театрального фестиваля «Парад премьер».

Двадцать пять спектаклей, в которых сыграют и юные артисты, и ветераны самодеятельных театров Москвы и других городов России, перенесут зрителей в прошлое нашей страны, расскажут о проблемах современного общества, помогут совершить путешествие по страницам зарубежной драматургии, покажут воплощенный на сцене мир сказки и фантастики…

Также любителям театра будет небезынтересно наблюдать разнообразие жанров, представленных на фестивале. Это и драма, и комедия, и пластический спектакль, и современная притча, и история, и поэтический спектакль, и музыкальное представление, и, конечно, волшебная сказка!

Известно, что школьные каникулы в различных учебных заведениях проходят в разное время, поэтому организаторы фестиваля сделали все, чтобы максимальное количество учащихся смогли посетить Культурный центр «Рублево» в период проведения «Парада премьер».

После каждого из двадцати пяти спектаклей зрители будут приглашены на театральный ринг, где смогут познакомиться с юными актерами и задать им вопросы. По окончании фестиваля гости КЦ «Рублево», посетившие 15 спектаклей, получат ПРИЗЫ!

Афиша Всероссийского фестиваля «Парад премьер»

ВНИМАНИЕ!

7 апреля в 15.00 на церемонии закрытия будут вручаться призы зрителям, посетившим не менее 15 спектаклей.

Проезд к Культурному центру «Рублево»:

— от ст. метро «Крылатское» (выход из последнего вагона от центра, при выходе из метро — направо, при выходе из подземного перехода — налево. Далее вдоль проезжей части до светофора, возле которого — направо — к остановке. Автобусы №127, 129, 626, маршрутное такси №358 до остановки «Рублево». Далее 5 минут пешком до Культурного центра «Рублево;

— от ст. метро „Молодежная“ (выход из первого вагона от центра). Автобусы №127,626 до остановки „Рублево“;

— от ст. метро „Строгино“ (выход из любого вагона). Маршрутное такси №358 до остановки „Рублево“.

Вход свободный.

Справки по тел. : 8 (499) 727-18-73.