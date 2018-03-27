Театры Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода проведут обменные гастроли

12 апреля петербургские зрители увидят постановку «Павел I», поставленную режиссёром Еленой Невежиной по пьесе Дмитрия Мережковского . Эта постановка расскажет об императоре Павле I, который, пользуясь безграничной самодержавной властью, живёт в нелюбви и одиночестве, он несчастен, его предают родные и близкие, и в том числе его собственный сын. Пьеса «Павел I» — это лучшее драматургическое произведение Дмитрия Мережковского. Самодержавие в России — это благоденствие или проклятие? — на этот вопрос попытаются ответить в спектакле. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Начало в 19:00 13 апреля на петербургской сцене представят комедийный спектакль Аллы Решетниковой «Брачный договор», поставленный по пьесе Эфраима Кишона, которую перевёл с иврита М. Беленький. В постановке рассказывается о немолодой и благополучной семейной чете, собравшейся выдать замуж дочь Аялу. Главный герой хочет выгодно выдать дочь замуж, но необходимо предоставить брачный договор для доказательства того, что дочь рождена законно. Но этот документ куда-то пропал и никак не может найтись. Чем всё закончится, зрители узнают из постановки. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Начало в 19:00 14 апреля жители Санкт-Петербурга увидят спектакль режиссёра Елены Невежиной, поставленный по пьесе Григория Горина — «Тот самый Мюнхгаузен», который в жанре «не самого современного памфлета» расскажет о неоднозначном, остроумном персонаже бароне Мюнхгаузене с остротой, ироничностью (даже с сарказмом), но в то же время с нежностью и романтичностью, которые сочетаются в глубоком произведении. Создатели постановке обличаются ложь, бездарность, тупость, трусость, жадность и предательство, а главные герои отстаивают всё настоящее — любовь, порядочность, самопожертвование, дружбу, верность и честность. Сюжет спектакля лихо закручен, в нём встречаются гротескные, сложные и простые образы-символы. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Начало в 19:00 15 апреля на сцене театра «Буфф» пройдёт спектакль «Клинический случай», поставленный режиссёром Романом Самгиным по пьесе Рэя Куни. В спектакле-комедии рассказывается о том, как в центральной клинике Лондона перед Рождеством царит суматоха и неразбериха. Главный герой вплетается в глупейшую историю, из которой он никак не может выкарабкаться: чем сильнее он пытается, тем ещё больше запутывается в нелепостях, лжи и абсурде, которые замешаны на столкновении личных интересов. Остальным героям тоже приходиться выпутываться из самых комичных, невероятных и смешных ситуаций. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Начало в 19:00 16 апреля на петербургской сцене будет представлен спектакль «Бестолочь» ("La bonne Anna") по пьесе Марка Камолетти , которую поставил режиссёр Роман Самгин. Главная героиня пьесы «Бестолочь» — это служанка Анна, которая ловко проводит своих жён и мужей, решивших привести в собственный дом своих любовников. Анна попадает в неловкие положения, поэтому она вынуждена проявлять фантазию и уметь вывернуться из самой сложной ситуации. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Начало в 19:00 17 апреля петербургской публике представят спектакль «Метод Гронхольма», поставленный режиссёром Александром Сучковым , заслуженным артистом России по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана в переводе Натальи Ванханен. В этом спектакле между персонажами разворачивается особый конфликт: на высокооплачиваемую должность коммерческого директора трансконтинентальной компании соискателей принимают по «методу Гронхольма»: они проходят хитрый, иезуитский, странный психологический тест, который показывает всю их подноготную и раскрывает их натуру. Ради карьеры соискатели готовы поступиться многим. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Начало в 19:00 Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» приедет с гастролями в Нижегородский государственный академический театр драмы им. А. М. Горького и представит на его сцене такие спектакли, как «Во сне и наяву», «Дневник авантюриста», «Казанова в России», «Дождь любви», «Идеальный муж», «Это было так», «Дикарь».

12 апреля нижегородцы увидят музыкальный спектакль «Дневник авантюриста», поставленный режиссёром, народным артистом России Исааком Штокбантом по мотивам пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Этот социальный памфлет, изложенный в музыке, призывает "… будить в сердцах недремлющие чувства!" Композитор и поэт Максим Дунаевский создал музыкальные арии, монологи, дуэты с точной опорой на литературный первоисточник. Фото: музыкально-драматический театр «Буфф»

Начало в 18:30 13 и 14 апреля зрителям Нижнего Новгорода представят эстрадный спектакль в ретро-стиле, поставленный Марией Немировской . Эта постановка напомнит о советском прошлом — кому-то о далёком детстве, кому-то о юности, но так или иначе зрители найдут в ней для себя что-то любимое и дорогое сердцу. Молодые актёры исполнят песни-хиты тех лет, а на сцене появятся узнаваемые персонажи тех времён: каждый со своей историей. Эти истории и составляют орнамент семидесятых: «Голубой огонёк», девушки в «горошковых» платьях, пионеры в красных галстуках. Фото: музыкально-драматический театр «Буфф»

Начало: 13 апреля в 18:30, 14 апреля в 11:00 14 апреля на сцене Нижегородского драмтеатра представят спектакль «Идеальный муж», которую поставил Исаак Шторбант по комедии Оскара Уайльда . В постановке закручена интрига, которая строится на остроумных нюансах и весёлых недоразумениях. В центре опасного заговора — сэр Роберт Чилтерн, министр иностранных дел, который пользуется репутацией честного и порядочного человека. Фото: музыкально-драматический театр «Буфф»

Начало: 18:30 15 апреля нижегородские зрители увидят лирическую комедию в постановке Исаака Шторбанта «Дождь любви». В этом лёгком для восприятия спектакле рассказывается об удивительной ночи, в которую самые невероятные вещи становятся возможными. В спектакле попытаются ответить на вопрос — случай или судьба делает людей счастливыми и что это такое — счастье? Фото: музыкально-драматический театр «Буфф»

Начало в 18:30 16 апреля режиссёр, заслуженная артистка России Ника Козоровицкая представит на нижегородской сцене спектакль «Дикарь» по пьесе испанского драматурга А. Касоны. Действие пьесы разворачивается в живописной усадьбе, в горах, на берегу Средиземного моря. Две тётушки пытаются перевоспитать своенравного племянника, который осиротел. Из-за его непростого, тяжёлого характера от него один за другим сбегают учителя, и тогда тётушки применяют крайнюю меру. Фото: музыкально-драматический театр «Буфф»

Начало в 18:30 17 апреля нижегородцы увидят постановку Исаака Шторбанта «Казанова в России», который отражает специфичность стиля петербургского театра «Буфф». Действие постановки разворачивается в России, когда знаменитый итальянец влюбляется в простую русскую девушку. Исаак Шторбант создал постановку по мотивам автобиографических материалов самого Казановы. Фото: музыкально-драматический театр «Буфф»

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