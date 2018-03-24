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Большой театр начал продажу билетов на балет Серебренникова
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Большой театр начал продажу билетов на балет Серебренникова 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
В Большом театре началась предварительная продажа билетов на балет «Нуреев», в котором Кирилл Серебренников выступил режиссером. Об этом сообщается на сайте театра.
"В связи с повышенным интересом Большой театр вводит специальную программу продажи билетов на балет «Нуреев», — сообщается на сайте.
Билеты на балет будут продаваться с 24 по 29 марта в кассах, которые расположены в административном здании театра. В субботу кассы начнут работу в 10.00, а с 25 марта перейдут на обычный режим: с 11.00 до 20.00 с перерывом с 15.00 до 16.00.
Премьера балета «Нуреев» в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого прошла 9 декабря 2017 года. Изначально предполагалось, что она состоится весной 2017 года, однако премьеру спектакля отложили. Позже гендиректор Большого театра рассказал, почему «Нуреева» перенесли.
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