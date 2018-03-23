Гала-концерт звезд мирового балета в честь 80-летия Рудольфа Нуреева

24 марта в рамках проекта «Автографы и имиджи» состоится гала-концерт звезд мирового балета " Рудольф Нуреев . Из прошлого в будущее". Мероприятие, которое пройдет в Государственном Кремлевском Дворце, приурочено к 80-летию Нуреева как дань памяти гениальному танцовщику и хореографу.

Рудольф Нуреев. Одержимый. Неистовый. Дерзкий. Блестящий виртуоз с экзотической внешностью, именно он произвел настоящую революцию в области мужского танца.

Его необычайная пластичность в неожиданной комбинации с мощной динамикой производили оглушительное впечатление: варварские прыжки и восхитительная гибкость поражали самую искушенную публику во всем мире.

Именно его дуэту с легендарной Марго Фонтейн принадлежит занесЕнный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон — после спектакля «Лебединое озеро» в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше 80 раз!

На его спектакли было невозможно попасть: люди разбивали палатки у зданий оперных театров и дежурили по несколько суток, мечтая достать билет на выступление.

24 марта в честь юбилея Нуреева на сцене Кремлевского дворца соберутся звезды мирового балета, чтобы выразить свое уважение и признательность гениальному танцовщику. В концерте примут участие лучшие представители мужского классического танца наших дней, среди которых Иван Васильев (Михайловский театр), Семен Чудин (Большой театр России), Вадим Мунтагиров (Ковент-Гарден), Денис Родькин (Большой театр России), Ксандер Париш (Мариинский театр), Якопо Тисси (Большой театр России), Бахтияр Адамжан (Astana Opera), а также их блистательные партнерши. Артисты покажут знаковые номера, прославившие Нуреева и его танец.

Во время концерта будут показаны редкие документальные кадры из жизни великого артиста.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Рудольфа Нуреева (The Rudolf Nureyev Foundation).

Стоимость билетов — от 500 до 10 000 рублей, доступны по ссылке Возрастная категория — 6+