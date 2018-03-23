К ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят информационные пункты за 3 млн рублей

К Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге появятся информационные пункты. Для болельщиков установят специальные шатры и стойки, об этом сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал»

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика, который займется установкой информационных пунктов в уральской столице на время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на работы планируется потратить 3,2 млн рублей. Подрядчику предстоит установить мобильные и стационарные информационные стойки и шатры. Помимо этого, он должен будет организовать охрану и уборку в пунктах, обеспечить их канцелярскими товарами, питьевой водой и другими расходными материалами.

Всего в уральской столице должны будут появиться 15 информационных пунктов. Их установят возле железнодорожного вокзала, в аэропорту Кольцово — в зонах прилета терминалов А и В, в информационной-туристической службе на 8 марта, 21, в музее изобразительных искусств на Воеводина, 5, в музее истории Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 26, на улице Вайнера между «Пассажем» и ТЦ «Успенский», перед Театром Драмы, возле ККТ «Космос» на перекрестке улиц Горького и Дзержинского, возле Театра оперы и балета, в ЦПКиО им. Маяковского, а также в подземных переходах на станциях метро «Уральская», «Площадь 1905 года», «Геологическая» и «Чкаловская». Информационные пункты будут работать с 14 июня по 15 июля.

Подрядчика, который займется работами, выберут уже 12 апреля.