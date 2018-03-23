Волгоградцы смогут купить билеты в театр со скидкой до 90%

На Яндекс. Афише пройдёт акция «Театр.Go», в рамках которой жители Волгограда смогут приобрести электронные билеты в театр со скидкой до 90%.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» представители Radario, технического партнера «Яндекс. Афиши», распродажа начнётся в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток. В акции примут участие более 200 театров из 45 городов России, в их числе — волгоградский театр «Хоббитон».

«Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова», —отмечает руководитель «Яндекс. Афиши» Светлана Перловская

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на «Яндекс. Афише» 25 марта. Зрители смогут выбрать спектакль и места и оплатить билеты банковской картой, «Яндекс. Деньгами» или со счёта мобильного телефона.

Добавим, что акция будет приурочена к Международному дню театра