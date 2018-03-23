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Artemiev в ресторане «Каравелла»
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Artemiev в ресторане «Каравелла» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Участник «Фабрику Звезд 1», группы «Корни», актер фильмов «Доброволец», Astra, I love you и «Интимные места», спектакляей «…Пока смерть не разлучит нас…» в театре-студии ИРТ и «Жизнь удалась», «Стихи про Москву» и «Жара» в театре «Практика», «Вера Полозкова. Избранные» в «Политеатре», вокалист кавер-группы Rookie Crew, а ныне — лидер собственной команды Artemiev. Павел Артемьев явно полной творческой жизнью — предлагаем присоединиться к нему в этом радостном моменте.
20 апреля, 20.00Ресторан «Каравелла», Казанская Ривьера, пр. Фатыха Амирхана, 1Б Телефон для справок: +7 999 155 08 45
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