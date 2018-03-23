Ещё
Пенсионерки-балерины: в Китае дамы старше 60-ти осваивают классический танец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионерки-балерины: в Китае дамы старше 60-ти осваивают классический танец 

РИА Новости 2 часа назад
Студентки Шаньдунского университета для пожилых людей в Китае занимаются балетом. Средний возраст учащихся на курсе — 62 года, но есть среди них и те, кому уже за 70.
"Мы начали занятия балетом пару лет назад и они сразу стали популярными. Наши пожилые студенты становятся энергичнее, их настроение улучшается. Кроме того, это помогает им выглядеть моложе", — рассказала руководитель студенческой администрации университета.
По словам одного из преподавателей, пожилые танцовщицы могут уступать молодежи в гибкости, но зато отличаются большим трудолюбием.
РИА Новости: последние новости
Стену памяти Табакова откроют на Московском культурном форуме Выходные в Москве: выставка "Прибытие поезда" и спектакль "Эмма" Машков заявил, что не хочет даже рассуждать о том, кто станет худруком МХТ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение