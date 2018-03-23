Воспитанники Центра «Малахит» отправятся на фестиваль в Сочи

Воспитанники Центра развития детей и молодежи «Малахит» поучаствуют в Международном фестивале хореографического и циркового искусства «Арена» в Сочи. Он пройдет с 26 по 30 марта.

Ребята подготовили десять номеров в разных номинациях, среди которых стилизация народного танца, экспериментальная хореография и другие.

— Чтобы попасть на фестиваль, наши дети ежедневно тренировались минимум по три часа. Это огромный труд, — поделилась Татьяна Малахова , руководитель центра. — Нашей самой маленькой участнице всего пять лет, а старшей — 12.