Воспитанники Центра «Малахит» отправятся на фестиваль в Сочи 

Воспитанники Центра развития детей и молодежи «Малахит» поучаствуют в Международном фестивале хореографического и циркового искусства «Арена» в Сочи. Он пройдет с 26 по 30 марта.
Ребята подготовили десять номеров в разных номинациях, среди которых стилизация народного танца, экспериментальная хореография и другие.
— Чтобы попасть на фестиваль, наши дети ежедневно тренировались минимум по три часа. Это огромный труд, — поделилась Татьяна Малахова, руководитель центра. — Нашей самой маленькой участнице всего пять лет, а старшей — 12.
На фестиваль съедутся ребята со всей России и представители из других стран. Оценивать творческие номера будут Игорь Пиворович, декан хореографического факультета Московского государственного института культуры, Андрей Иванов, солист балета Мариинского театра, и другие.