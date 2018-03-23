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Воспитанники Центра «Малахит» отправятся на фестиваль в Сочи
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Воспитанники Центра «Малахит» отправятся на фестиваль в Сочи 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Воспитанники Центра развития детей и молодежи «Малахит» поучаствуют в Международном фестивале хореографического и циркового искусства «Арена» в Сочи. Он пройдет с 26 по 30 марта.
Ребята подготовили десять номеров в разных номинациях, среди которых стилизация народного танца, экспериментальная хореография и другие.
— Чтобы попасть на фестиваль, наши дети ежедневно тренировались минимум по три часа. Это огромный труд, — поделилась Татьяна Малахова, руководитель центра. — Нашей самой маленькой участнице всего пять лет, а старшей — 12.
На фестиваль съедутся ребята со всей России и представители из других стран. Оценивать творческие номера будут Игорь Пиворович, декан хореографического факультета Московского государственного института культуры, Андрей Иванов, солист балета Мариинского театра, и другие.
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