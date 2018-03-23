Дошколята Алтуфьева поставили спектакли по русским сказкам

Мероприятие, приуроченное к Международному дню театра, прошло в младшей группе №1 школы №305 Алтуфьевского района. В его рамках дети поставили спектакли по сюжетам русских народных сказок. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«В программе были: театрализация русской народной сказки «Теремок», фантазии на тему «Встретились звери в лесу», игра в кубики «Собери сказку», настольный театр «Колобок» и пальчиковый театр», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)