Ещё
Дошколята Алтуфьева поставили спектакли по русским сказкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дошколята Алтуфьева поставили спектакли по русским сказкам 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Мероприятие, приуроченное к Международному дню театра, прошло в младшей группе №1 школы №305 Алтуфьевского района. В его рамках дети поставили спектакли по сюжетам русских народных сказок. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«В программе были: театрализация русской народной сказки «Теремок», фантазии на тему «Встретились звери в лесу», игра в кубики «Собери сказку», настольный театр «Колобок» и пальчиковый театр», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Песни о любви прозвучат в центре соцобслуживания в Путевом проезде Музыкально-эстетический центр Алтуфьева представил район на окружном смотре городского фестиваля творчества День открытых дверей прошел в роддоме на Костромской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение