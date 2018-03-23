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Спектакль «Грибной переполох» покажут на 1-й Вольской
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Спектакль «Грибной переполох» покажут на 1-й Вольской 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В Доме культуры «Заречье» на 1-й Вольской улице, дом 11 в субботу, 24 марта, состоится показ спектакля «Грибной переполох» в рамках акции «Ночь театров». Сразу после показа артист Константин Скрипалев проведет мастер-класс «Артист — профессия по призванию».
Константин Скрипалев — лауреат второй премии VI Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина в номинации «Мюзикл», лауреат фестиваля «Студенческая осень — 2002», дипломант конкурса «Поют актеры драматического театра — 2006».
Он исполнит музыкальные номера из мюзиклов и оперетт. Вход свободный. (вт)
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