Посетители ТЦСО «Ховрино» познакомились с историей здания Большого театра

Библиотека №27 на Зеленоградской провела выездное мероприятие в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино». Встреча, посвященная Большому театру, прошла в рамках проекта «Созвездие московских театров.

»Слушатели познакомились с историей и архитектурными особенностями здания Большого театра, без которого невозможно представить себе Москву. Театр был основан в 1776 году, его здание горело, видоизменялось, но всегда оставалось одним из красивейших архитектурных памятников города. Особый интерес у слушателей вызвала история занавеса театра и история росписи академиком Титовым подвесного плафона зрительного зала», — отмечается на сайте библиотечной системы.

Напомним, библиотека №27 района Ховрино находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. (то)