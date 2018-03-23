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Посетители ТЦСО «Ховрино» познакомились с историей здания Большого театра
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Посетители ТЦСО «Ховрино» познакомились с историей здания Большого театра 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Библиотека №27 на Зеленоградской провела выездное мероприятие в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино». Встреча, посвященная Большому театру, прошла в рамках проекта «Созвездие московских театров.
»Слушатели познакомились с историей и архитектурными особенностями здания Большого театра, без которого невозможно представить себе Москву. Театр был основан в 1776 году, его здание горело, видоизменялось, но всегда оставалось одним из красивейших архитектурных памятников города. Особый интерес у слушателей вызвала история занавеса театра и история росписи академиком Титовым подвесного плафона зрительного зала», — отмечается на сайте библиотечной системы.
Напомним, библиотека №27 района Ховрино находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. (то)
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