Юные актеры студии «Дети Райка» выступят на Перерве

Участники детской студии актерского мастерства «Дети Райка» выступят в библиотеке №129 на улице Перерва.

Юные актеры представят спектакль, посвященный памяти артиста цирка, «грустного клоуна», писателя Леонида Енгибарова

Как пояснила заведующая библиотекой Елена Пеленова , серьезный, лирический и немного грустный спектакль содержит элементы клоунады и пантомимы.

— На спектакль приглашаются зрители от 12 лет, — уточнила Елена Пеленова.

Спектакль начнется в 14.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. Регистрация по ссылке — https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/671600/. (то)