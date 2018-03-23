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Юные актеры студии «Дети Райка» выступят на Перерве
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Юные актеры студии «Дети Райка» выступят на Перерве 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Участники детской студии актерского мастерства «Дети Райка» выступят в библиотеке №129 на улице Перерва.
Юные актеры представят спектакль, посвященный памяти артиста цирка, «грустного клоуна», писателя Леонида Енгибарова.
Как пояснила заведующая библиотекой Елена Пеленова, серьезный, лирический и немного грустный спектакль содержит элементы клоунады и пантомимы.
— На спектакль приглашаются зрители от 12 лет, — уточнила Елена Пеленова.
Спектакль начнется в 14.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное. Регистрация по ссылке — https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/671600/. (то)
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