В Печатниках прошло мероприятие «По обе стороны кулис»

В конце марта в библиотеке №132 состоялось мероприятие «По обе стороны кулис», посвященное Международному дню театра. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Школьники познакомились с различными видами искусств, участвовали в викторине, инсценировали сказку «Репка» и как настоящие актеры показывали свои эмоции при помощи мимики и жестов. А взрослая аудитория вместе с экскурсоводом-краеведом Янтовской Викторией Анатольевной совершили виртуальную прогулку по театрам Москвы, слушая историю зарождения театрального искусства в России 17-19 вв., — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека №132 находится по адресу: ул. Шоссейная, д.50. (то)