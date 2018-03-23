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В Печатниках прошло мероприятие «По обе стороны кулис»
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В Печатниках прошло мероприятие «По обе стороны кулис» 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В конце марта в библиотеке №132 состоялось мероприятие «По обе стороны кулис», посвященное Международному дню театра. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Школьники познакомились с различными видами искусств, участвовали в викторине, инсценировали сказку «Репка» и как настоящие актеры показывали свои эмоции при помощи мимики и жестов. А взрослая аудитория вместе с экскурсоводом-краеведом Янтовской Викторией Анатольевной совершили виртуальную прогулку по театрам Москвы, слушая историю зарождения театрального искусства в России 17-19 вв., — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №132 находится по адресу: ул. Шоссейная, д.50. (то)
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