Театр-студия «Золотой ключик» из Бутырского района примет участие в фестивале «Театральные каникулы»

Очередной, восьмой Московский городской фестиваль «Театральные каникулы. Весна 2018» стартует в столице в субботу, 24 марта. Участие в нем примет театр-студия «Золотой ключик» из Бутырского района.

— Ежегодный Московский городской фестиваль «Театральные каникулы» проводится в рамках фестивалей театров, где играют дети. Событие проходит на различных площадках столицы. Наши воспитанники выступят в доме культуры «Загорье» 25 марта. Ребята представят спектакли «Северная сказка» и «Звуки и голоса», — сообщила руководитель студии Людмила Словесникова.

Спектакль «Северная сказка» начнется в 13.15, «Звуки и голоса» — в 15.20. Дом культуры «Загорье» находится по адресу: ул. Загорьевская, д. 1, корп. 1. Вход свободный. (ак)