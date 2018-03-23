25 марта в зале на Обручева, 11 сыграют водевиль 

Молодые актеры ведущего творческого коллектива города Москвы театра-студии «Сценка» представят собственную версию знаменитого произведения графа Владимира Александровича Соллогуба «Беда от нежного сердца». В преддверии Международного дня театра, 25 марта, у жителей Обручевского района есть возможность увидеть классическую комедию положений. Впервые поставленный на сцене Петербургского Александринского театра, этот водевиль на долгие годы стал самым ярким и востребованным представителем жанра в России. Зрителей ожидает классическая комедия положений, прекрасно отражающая столичную жизнь середины XIX века — нравы, уклады и устои, которые в тот период мало чем отличались от европейских. Занимательная интрига, забавные персонажи и россыпь самого светлого и доброго юмора не оставят никого равнодушным.
Для участия необходима регистрация.