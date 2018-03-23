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С Нюшей на сцене и с Кридом за кулисами: что ждет гостей фестиваля «Звезды Русского Радио»
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С Нюшей на сцене и с Кридом за кулисами: что ждет гостей фестиваля «Звезды Русского Радио» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Проект превратится в масштабное вещание на всю страну, а соответствующую атмосферу зададут ведущие «Русского Радио». В эфир попадет музыкальный концерт с современными декорациями, фантастическими номерами и звездными ведущими — Николаем Басковым и Еленой Север.
Выступать на сцену выйдет более трех десятков звезд российской эстрады, в числе которых Егор Крид, Алексей Воробьев, Нюша, Вера Брежнева и многие другие! Но самое приятное, что они не только исполнят любимые хиты, но и в продолжение прямого эфира будут взаимодействовать с залом и после — за кулисы пригласят зрителей, чтобы лично пообщаться с ними.
Трансляция концерта состоится в эфире «Русского Радио», а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, а билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля.
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Фото: пресс-служба, Starface
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