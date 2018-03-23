В «Ночь театров» москвичи смогут посетить открытые репетиции, творческие вечера и спецпоказы

Завтра, 24 марта, в столице пройдет традиционная акция «Ночь театров», в которой примут участие более 60 столичных учреждений культуры. Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, В «Ночь театров» зрителям столицы представят сразу несколько премьер, причем посмотреть их можно будет совершенно бесплатно.

Главным событием театральной ночи в ЮЗАО станет интерактивный спектакль «Линейнская трилогия» в театре под руководством Армена Джигарханяна . Режиссер Сергей Виноградов не только представит постановку, но и расскажет о всех ее героях. Начало в 22.00. Вход свободный по предварительной записи: 8 (968) 622-69-87.

Два спектакля представит Театр на Юго-Западе: это «Москва — Петушки» по одноименному произведению Венедикта Ерофеева и моноспектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 433-11-91.