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В «Ночь театров» москвичи смогут посетить открытые репетиции, творческие вечера и спецпоказы
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В «Ночь театров» москвичи смогут посетить открытые репетиции, творческие вечера и спецпоказы 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Завтра, 24 марта, в столице пройдет традиционная акция «Ночь театров», в которой примут участие более 60 столичных учреждений культуры. Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, В «Ночь театров» зрителям столицы представят сразу несколько премьер, причем посмотреть их можно будет совершенно бесплатно.
Главным событием театральной ночи в ЮЗАО станет интерактивный спектакль «Линейнская трилогия» в театре под руководством Армена Джигарханяна. Режиссер Сергей Виноградов не только представит постановку, но и расскажет о всех ее героях. Начало в 22.00. Вход свободный по предварительной записи: 8 (968) 622-69-87.
Два спектакля представит Театр на Юго-Западе: это «Москва — Петушки» по одноименному произведению Венедикта Ерофеева и моноспектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 433-11-91.
«Московские театры приглашают на открытые репетиции, творческие вечера, спецпоказы и мастер-классы. На большинство мероприятий «Ночи театров» можно будет попасть благодаря предварительной регистрации, которая открылась 20 марта», — отмечается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
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