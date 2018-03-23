Ещё
Стали известны результаты премии «Оренбургская лира»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны результаты премии «Оренбургская лира» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Министерство культуры Оренбургской области провело отбор претендентов на премию «Оренбургская лира» по итогам 2017 года. Всего на десять премий претендовали 25 номинантов, на специальную премию — одна кандидатура, передает пресс-служба областного правительства.
Обладатели премии были определены в ходе тайного голосования. Ими стали художественный руководитель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов, профессор кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Геннадий Соколов, главный художник Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького Тан Еникеев, художники Юрий Григорьев и Рашид Асаев, художественный руководитель Оренбургского государственного академического русского народного хора Владимир Позднеев и поэтесса Диана Кан.
Обладателями премии также стали три творческие группы: спектакля-мюзикла «Три мушкетера» (Сергей Миндрин, Александр Попов и Денис Радченко), музейного проекта «Сохранение и продвижение историко-культурного наследия, посвященного пребыванию А. С. Пушкина в Оренбуржье» (Андрей Преснов, Артур Давыдов и Федор Абленин) и спектакля «Полыни сладкий вкус» (Булат Бадриев, Айрат Хабибуллин и Элиза Евсеева).
Специальная премия «Оренбургская лира» за благотворительную деятельность, поддержку, сохранения и развитие культуры будет вручена депутату Законодательного собрания области Андрею Аникееву.
Кроме того стали известны лауреаты премии губернатора области «Лучшая актерская работа». Ее получат солистка Оренбургского театра музыкальной комедии Алена Алемасцева, артистка Оренбургского драматического театра имени М. Горького Лейле Гусейнова и артист-кукловод Оренбургского театра кукол Александр Казимирский.
ProOren: последние новости
Фестиваль «На Николаевской – 2018» начался в Оренбурге Афиша Оренбурга на 23 - 25 марта В Китае запустят российский телеканал «Катюша»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение