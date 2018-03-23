Стали известны результаты премии «Оренбургская лира»

Министерство культуры Оренбургской области провело отбор претендентов на премию «Оренбургская лира» по итогам 2017 года. Всего на десять премий претендовали 25 номинантов, на специальную премию — одна кандидатура, передает пресс-служба областного правительства.

Обладатели премии были определены в ходе тайного голосования. Ими стали художественный руководитель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов , профессор кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Геннадий Соколов , главный художник Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького Тан Еникеев, художники Юрий Григорьев и Рашид Асаев, художественный руководитель Оренбургского государственного академического русского народного хора Владимир Позднеев и поэтесса Диана Кан.

Специальная премия «Оренбургская лира» за благотворительную деятельность, поддержку, сохранения и развитие культуры будет вручена депутату Законодательного собрания области Андрею Аникееву

Кроме того стали известны лауреаты премии губернатора области «Лучшая актерская работа». Ее получат солистка Оренбургского театра музыкальной комедии Алена Алемасцева, артистка Оренбургского драматического театра имени М. Горького Лейле Гусейнова и артист-кукловод Оренбургского театра кукол Александр Казимирский.