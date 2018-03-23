Балет «Доктор Живаго» в сопровождении оркестра

В мае 2018 года на ведущих театральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга (14 мая — Государственный Кремлевский Дворец, 17 мая — Александринский театр) впервые в России состоятся гастроли одной из крупнейших балетных трупп Европы — Словенского Национального театра. На гастролях в России труппа представит балет «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака на музыку Дмитрия Шостаковича. Постановка пройдет в сопровождении оркестра и хора.
«Доктор Живаго» — одна из самых красивых и трогательных историй любви в мировом искусстве. Знаменитый роман великого русского писателя Бориса Пастернака был удостоен в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Его экранизации стали эталонами мирового кинематографа. Так, фильм режиссера Дэвида Лина 1965 года, получив шесть «Оскаров» и пять «Золотых глобусов». Знаменитая сага, ставшая бессмертной классикой, впервые появилась на сцене Словенского Национального театра оперы и балета Любляны как сюжетный балет, основанный на незабываемой любовной драме и вечном вопросе личной свободы.
Постановка создана звездами мирового балета братьями Иржи и Ото Бубеничеков, которые успешно сотрудничали с Гамбургским балетом Джона Ноймайера и балетом Semperopera, а теперь создают хореографические постановки на ведущих площадках по всему миру. Часть средств от проданных билетов на российские спектакли Словенского балета будут направлены в благотворительный фонд «Дети-Бабочки» (попечители Данила Козловский и Ксения Раппопорт) и благотворительный фонд «Миссия» (попечители Маргарита Буряк и Алена Бабенко).