В Новосибирске показали нового «Гамлета» с жёсткими рэп-баттлами, гироскутером и драками в клетке 

Сегодня, 23 марта, в новосибирском театре «Старый дом» состоялась премьера спектакля Sociopath по мотивам «Гамлета». Его поставил главный режиссёр Андрей Прикотенко, он же написал пьесу, переосмыслив знаменитую трагедию Уильяма Шекспира.
«Хотелось переписать этот сюжет полностью, потому что меня волнует тема, которая поднимается там, в пьесе. И хочется, чтобы это максимально ко мне было приближено, к нам, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Прикотенко. — [Захотелось] адаптировать её под современный язык, под сегодняшние ритмы».
По словам режиссёра и автора текста, на адаптацию классического произведения ушёл примерно месяц. «Основная мысль пьесы сохранена — это борьба за правду, но уже в сегодняшнем мире», — отметил Андрей Прикотенко.
«Мы уже не потребители, а обладатели», — возмущается его Гамлет-социопат, говоря о проблемах современного общества.
Специально для этого спектакля работники театра кардинально изменили конфигурацию зала: актёры играют в клетке, а зрители сидят вокруг импровизированной арены. По словам Прикотенко, это первая постановка такого формата в «Старом доме».
«У этого зала больше возможностей, чем мы привыкли [видеть], когда просто смотрим со сцены, а зрители сидят в партере, — пояснил режиссёр. — Мы можем сделать из этого зала трансформер, мы можем какую-то более шекспировскую схему попробовать. Там же зритель практически по кругу сидел, насколько я помню, в [лондонском] театре «Глобус». Такая была более распахнутая в сторону зрителя история. Кроме всего прочего, это очень выразительно, красиво смотрится».
Герои спектакля не только используют смартфоны и ездят на гироскутере, но и устраивают рэп-баттлы. Стихи для них актёры писали сами.
При этом Андрей Прикотенко не позиционирует спектакль как молодёжный, утверждая, что он рассчитан прежде всего на зрителей среднего возраста. «Я вот тоже гироскутером пользуюсь и очень хорошо на нём езжу, — заявил режиссёр. — Это скорее попытка быть ближе к себе».
По его словам, новыми тенденциями сегодня живёт не только молодёжь, но и вообще весь мир.
Ещё одна особенность спектакля — обилие пластических этюдов и реалистичных драк, в том числе на шпагах.
Следующий показ «Социопата» намечен на 25 марта, билеты стоят 700 рублей. Возрастное ограничение постановки — 18+.
Одна из последних необычных премьер в новосибирских театрах — спектакль «Поцелуй», герои которого — жители воюющей Сирии. Его поставил в «Красном факеле» режиссёр Юрий Урнов, который десять лет живёт в США и работает в вашингтонском театре Woolly Mammoth.