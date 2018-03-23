В Новосибирске показали нового «Гамлета» с жёсткими рэп-баттлами, гироскутером и драками в клетке

Сегодня, 23 марта, в новосибирском театре «Старый дом» состоялась премьера спектакля Sociopath по мотивам «Гамлета». Его поставил главный режиссёр Андрей Прикотенко , он же написал пьесу, переосмыслив знаменитую трагедию Уильяма Шекспира

«Хотелось переписать этот сюжет полностью, потому что меня волнует тема, которая поднимается там, в пьесе. И хочется, чтобы это максимально ко мне было приближено, к нам, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Прикотенко. — [Захотелось] адаптировать её под современный язык, под сегодняшние ритмы».

По словам режиссёра и автора текста, на адаптацию классического произведения ушёл примерно месяц. «Основная мысль пьесы сохранена — это борьба за правду, но уже в сегодняшнем мире», — отметил Андрей Прикотенко.

«Мы уже не потребители, а обладатели», — возмущается его Гамлет-социопат, говоря о проблемах современного общества.

Специально для этого спектакля работники театра кардинально изменили конфигурацию зала: актёры играют в клетке, а зрители сидят вокруг импровизированной арены. По словам Прикотенко, это первая постановка такого формата в «Старом доме».

«У этого зала больше возможностей, чем мы привыкли [видеть], когда просто смотрим со сцены, а зрители сидят в партере, — пояснил режиссёр. — Мы можем сделать из этого зала трансформер, мы можем какую-то более шекспировскую схему попробовать. Там же зритель практически по кругу сидел, насколько я помню, в [лондонском] театре «Глобус». Такая была более распахнутая в сторону зрителя история. Кроме всего прочего, это очень выразительно, красиво смотрится».

Герои спектакля не только используют смартфоны и ездят на гироскутере, но и устраивают рэп-баттлы. Стихи для них актёры писали сами.

При этом Андрей Прикотенко не позиционирует спектакль как молодёжный, утверждая, что он рассчитан прежде всего на зрителей среднего возраста. «Я вот тоже гироскутером пользуюсь и очень хорошо на нём езжу, — заявил режиссёр. — Это скорее попытка быть ближе к себе».

По его словам, новыми тенденциями сегодня живёт не только молодёжь, но и вообще весь мир.

Ещё одна особенность спектакля — обилие пластических этюдов и реалистичных драк, в том числе на шпагах.

Следующий показ «Социопата» намечен на 25 марта, билеты стоят 700 рублей. Возрастное ограничение постановки — 18+.