Моногорода станут площадками для проведения ежегодного фестиваля уличного кино

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Конкурсные показы фестиваля уличного кино, который состоится в 2018 году в пятый раз, пройдут более чем в 100 российскийских моногородах. Соответствующее соглашение подписал Фонд развития моногородов (ФРМ) с организаторами фестиваля в рамках III Московского культурного форума, сообщили в пресс-службе фонда.

"В рамках проведения III Московского культурного форума Фонд развития моногородов и Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» заключили соглашение о сотрудничестве. Уже этим летом стороны собираются провести совместный фестивальный тур по моногородам страны. В рамках спецпроекта конкурсные показы крупнейшего в мире кинофестиваля (фестиваля уличного кино — прим. ТАСС) примут более 100 моногородов по всей России", — говорится в сообщении.

Фестиваль уличного кино, который пройдет летом 2018 года в 500 городах России, представляет собой ежегодный зрительский смотр лучшего короткометражного кино на русском языке и проводится на открытых площадках мира с 2014 года. Как сообщают в пресс-службе, «основной темой фестиваля станут истории удивительных людей, успешно меняющих к лучшему свою жизнь и жизни людей вокруг». Организаторы планируют в течение лета собрать более 10 тыс. таких историй и экранизировать лучшие из них.

В фестивале 2018 года впервые примут участие более 100 моногородов. Организаторы фестиваля, руководство фонда, а также журналисты и блогеры лично посетят девять из них. Сообщается, что жители городов, участвующих в фестивале, смогут не только проголосовать за лучшие фильмы, но и «поделиться с организаторами самыми кинематографичными историями из своей жизни». По мнению генерального продюсера фестиваля Александр Щерякова, «удивительные истории жителей, переплетенные с историей города, смогут открыть моногорода с новой стороны, хотя бы на время сделать их предметом обсуждения всей страны».

"Кроме развития бизнеса, городам в том числе необходимы культурные мероприятия. Фестиваль помимо показа кино включает множество активностей, которые организуют жители, городские сообщества при поддержке администрации. Этим фестиваль интересен, так как позволяет объединить вокруг одной темы бизнес, власть и жителей моногородов", — считает глава ФРМ Илья Кривогов

О фестивале и форуме

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке. По слова организаторов, фестиваль отличается «подчеркнуто народным отбором фильмов и определением победителя». В 2015 году фестивальный тур Владивосток-Лиссабон побил мировой рекорд в качестве самого длинного путешествующего фестиваля, его представили Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну . Некоммерческая организация «Фонд развития культуры и кинематографии „Страна“ выступает организатором фестиваля.

Московский культурный форум проводится Департаментом культуры Москвы с 2016 года. За два года посетители форума получили более 18 тыс. книг, 7,5 тыс. участников записались в библиотеки и около 1,3 тыс. — в кружки и клубы, а акцию „Ночь театров“ посетили более 14 тыс. человек.