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Просветительский театр отмечает свое десятилетие новой постановкой
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Просветительский театр отмечает свое десятилетие 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Всё начиналось с несложных постановок для детей на базе музыкального лектория. Лариса Ульянова создала авторский цикл «Музыка, поэзия, любовь», который востребован и сегодня. 10 лет назад на сцене начали регулярно выступать студенты музыкального факультета ВГПУ. Эксперимент поддержало руководство филармонии. Молодежный коллектив стал творческой лабораторией. Играли только студенты Института искусств ВлГУ. Лучших пригласили на работу в филармонию. А сегодня многие из них работают уже в театрах Москвы и Санкт— Петербурга. Новая работа — "Музыкальная оттепель" — веселая ностальгия по 60-м. Литературная основа — рассказы Зощенко, а музыкальный стержень — лучшие советские песни того времени самых разных стилей и направлений. Свой 10-ый сезон музыкальный театр заканчивает новыми творческими замыслами. Впереди — концертная работа, спектакли, гастроли. Музыканты верят, что их театр станет репертуарным.
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