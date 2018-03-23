Просветительский театр отмечает свое десятилетие новой постановкой

Просветительский театр отмечает свое десятилетие

Всё начиналось с несложных постановок для детей на базе музыкального лектория. Лариса Ульянова создала авторский цикл «Музыка, поэзия, любовь», который востребован и сегодня. 10 лет назад на сцене начали регулярно выступать студенты музыкального факультета ВГПУ. Эксперимент поддержало руководство филармонии. Молодежный коллектив стал творческой лабораторией. Играли только студенты Института искусств ВлГУ. Лучших пригласили на работу в филармонию. А сегодня многие из них работают уже в театрах Москвы и Санкт— Петербурга. Новая работа — "Музыкальная оттепель" — веселая ностальгия по 60-м. Литературная основа — рассказы Зощенко, а музыкальный стержень — лучшие советские песни того времени самых разных стилей и направлений. Свой 10-ый сезон музыкальный театр заканчивает новыми творческими замыслами. Впереди — концертная работа, спектакли, гастроли. Музыканты верят, что их театр станет репертуарным.