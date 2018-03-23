В Воронеже наградили лучших работников культуры 

Несколько человек удостоились званий «Заслуженных». В Воронеже сегодня наградили лучших работников культуры. Накануне профессионального праздника глава региона Александр Гусев вручил им грамоты и почётные знаки правительства Воронежской области. Несколько человек удостоились званий «Заслуженных». День работников культуры 25 марта в России будут отмечать в одиннадцатый раз. По мнению Александра Гусева, последние годы войдут в культурную историю Воронежа как период подъёма. Масштабные фестивали позволили нашему городу заявить о себе на международном уровне. В правительстве региона заверили, поддержка культуры останется приоритетным направлением. — Я как глава региона хотел бы отметить, что вы даёте импульс и гуманитарному, и экономическому развитию области — это тоже немаловажно, потому что известность территории — она во многом становится такой большой инвестиционной составляющей области, способной привести к развитию региона в экономическом плане, — рассказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Музыканты, художники, актёры, танцоры и режиссеры — все эти люди посвятили творческой деятельности десятки лет, и, что немаловажно, передают свои знания другим. Например, Николай Вакула организовал в Бутурлиновке народный театр, объединив в нём людей самых разных статусов и профессий. — Конечно, режиссёр бутурлиновского народного театра и вообще режиссёр самодеятельного театрального коллектива вбирает в себя очень многое. Это не только постановщик как специалист, но и психолог, и родитель, и человек, который должен понимать жизнь сегодняшнего нашего зрителя, — отметил режиссёр народного театра Николай Вакула.