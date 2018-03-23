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В. Мединский подписал приказ о назначении С. Женовача художественным руководителем МХТ им. А. Чехова
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В. Мединский подписал приказ о назначении С. Женовача художественным руководителем МХТ им. А. Чехова 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пост художественного руководителя МХТ им. А. Чехова вместо скончавшегося на 83-м году жизни Олега Табакова займет режиссер Сергей Женовач. Об этом на совещании в Минкультуры РФ заявил глава ведомства Владимир Мединский.
«Решение принято. Приказ будет подписан сегодня, выход на работу — с 23 апреля», — сказал В. Мединской по итогам совещания в министерстве культуры России.
Он добавил, что студия С. Женовача при нормальном стечении обстоятельств будет преобразована в студию Константина Станиславского.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в субботу, 24 марта, театр проведет внеочередной сбор труппы.
С. Женовач — советский и российский театральный режиссер. Основатель и художественный руководитель Театра «Студия театрального искусства» с 2005 г. Заслуженный деятель искусств РФ (2006 г.). Лауреат Государственной премии РФ (2004 г.). Профессор ГИТИСа, заведующий кафедрой режиссуры драмы.
О. Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, один из основателей театра «Современник», руководитель театра «Табакерка» и МХТ им. А. Чехова — скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Агентство «Москва»: последние новости
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 марта В.Мединский: Объем федерального бюджета на культуру необходимо закрепить законодательно У актера театра «Современник» в Москве украли швейцарские часы и банковские карты
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