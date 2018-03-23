В. Мединский подписал приказ о назначении С. Женовача художественным руководителем МХТ им. А. Чехова

«Решение принято. Приказ будет подписан сегодня, выход на работу — с 23 апреля», — сказал В. Мединской по итогам совещания в министерстве культуры России.

Он добавил, что студия С. Женовача при нормальном стечении обстоятельств будет преобразована в студию Константина Станиславского

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в субботу, 24 марта, театр проведет внеочередной сбор труппы.

С. Женовач — советский и российский театральный режиссер. Основатель и художественный руководитель Театра «Студия театрального искусства» с 2005 г. Заслуженный деятель искусств РФ (2006 г.). Лауреат Государственной премии РФ (2004 г.). Профессор ГИТИСа, заведующий кафедрой режиссуры драмы.

О. Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, один из основателей театра «Современник», руководитель театра «Табакерка» и МХТ им. А. Чехова — скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.