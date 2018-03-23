«Сны летней ночи» из Петербурга получили Гран-при театрального фестиваля в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. / ТАСС /. Комедия «Сны летней ночи» в постановке «Студии Михаила Чехова» из Санкт-Петербурга стала обладателем гран-при 22-го открытого фестиваля студенческих и молодежных театров «Равноденствие-2018», который завершился в пятницу в Калининграде. Об этом сообщила ТАСС координатор фестиваля Виктория Сапожникова.

"Жюри фестиваля единодушно присудило гран-при известной творческой «Студии Михаила Чехова» из Петербурга, представившей на конкурсную программу полуторачасовой спектакль «Сны летней ночи» по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», — сказала она.

Лауреатами первой, второй и третьей степени стали соответственно популярный студенческий театр Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта «Третий Этаж» с постановкой «Вино из одуванчиков» на тему одноименной повести Рэя Брэдбери, Образцовый молодежный театр-студия «Зеркало» из Калининграда с трагикомедией «Внимание! Носороги» по мотивам пьесы Эжена Ионеско «Носорог», а также «Нетеатр» Нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского, представившего на суд жюри и зрителей «Разговоры влюбленных о падежах, море и заработной плате»

По словам Сапожниковой, фестиваль вызвал большой интерес, на большинстве площадок, где проходили показы спектаклей, был аншлаг. Четырнадцать спектаклей студенческих и молодежных театров из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калининграда посмотрели в общей сложности более 3 тыс. человек. Впервые за 22 года существования фестиваля его организаторы вынуждены были ввести для зрителей предварительную электронную регистрацию — бронирование мест в зале через соцсети.

В рамках творческого состязания для участников фестиваля организовали мастер-класс по актерскому мастерству Олеси Абрамовой — актрисы театра «Центр имени Мейерхольда», прошли актерские тренинги.