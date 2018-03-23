Новый худрук МХТ имени Чехова обещает сохранить все задуманные Табаковым спектакли

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Режиссер Сергей Женовач, назначенный в пятницу художественным руководителем МХТ имени Чехова, обещает сохранить все спектакли, задуманные его предшественником Олегом Табаковым

Режиссер отметил, что пока не готов делиться своими планами и встречаться с труппой. «Должно пройти 40 дней со дня смерти Олега Павловича — буду пока ходить смотреть спектакли, но обещаю, что все спектакли, задуманные Табаковым, должны сохраниться, а с нового сезона начнем работать», — сказал Женовач.

При этом он отметил, что пока намерен также сохранить за собой руководство и своей «Студией театрального искусства». Также Женовач рассказал, что в будущем в МХТ появится директор театра, однако этот вопрос находится в компетенции Минкультуры

Художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.