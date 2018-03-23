Ещё
Новый худрук МХТ имени Чехова обещает сохранить все задуманные Табаковым спектакли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый худрук МХТ имени Чехова обещает сохранить все задуманные Табаковым спектакли 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссер Сергей Женовач, назначенный в пятницу художественным руководителем МХТ имени Чехова, обещает сохранить все спектакли, задуманные его предшественником Олегом Табаковым.
Режиссер отметил, что пока не готов делиться своими планами и встречаться с труппой. «Должно пройти 40 дней со дня смерти Олега Павловича — буду пока ходить смотреть спектакли, но обещаю, что все спектакли, задуманные Табаковым, должны сохраниться, а с нового сезона начнем работать», — сказал Женовач.
При этом он отметил, что пока намерен также сохранить за собой руководство и своей «Студией театрального искусства». Также Женовач рассказал, что в будущем в МХТ появится директор театра, однако этот вопрос находится в компетенции Минкультуры.
Художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.
ТАСС: последние новости
Кончаловский: назначение Женовача худруком МХТ стало шагом в правильном направлении Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку" В Большом театре готовятся к премьере балета Джона Ноймайера "Анна Каренина"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни82
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение