Чем известен Сергей Женовач

После известия о том, что на место Олега Табакова будет назначен Сергей Женовач , мы решили напомнить читателям, чем он, собственно, известен и почему именно его кандидатура на этом месте кажется разумной.

В театральном мире у Женовача репутация приличного человека, который «весь в себе». Он учился в краснодарском Институте культуры, а потом приехал доучиваться в Москву. В 1983 году студент Женовач был зачислен на режфак ГИТИСа (РАТИ) на курс Петра Фоменко

Учиться у Фоменко для театралов — это примерно то же, что МГУ для филологов. Или «Мориса Тореза» — для тех, кто хочет знать язык. Однако эстетику Фоменко принимали не все, даже при условии полного обождания Мастера. Но случай с Женовачем — уникальный: они совпали абсолютно. Оба — яркие индивидуальности, один — Мастер, желающий поделиться опытом, другой — Ученик, желающий этот опыт перенимать, но они сошлись вместе, в нужной точке и именно тогда, когда это было необходимо.

Женовач быстро переквалифицировался в преподавателя, оставаясь еще и учеником. И в 1988 году, «на излете Союза», он стал режиссером знаменитой впоследствии Театра-студии «Человек», где ставил спектакли три года. Это было модное место, в которое эстеты ходили на «Панночку» (как ее играла Ирина Розанова !) и «Иллюзию». Тогда Женовач впервые проявил себя как классный организатор. Он, как и Фоменко, очень ценил актера как личность, был готов «носиться» с каждой индивидуальностью и холить и лелеять чужой талант. Он собрал фантастическую актерскую команду, которая в 1991 году ушла вместе с ним, когда в «Человеке» начались трудности и разногласия. Приход Женовача в Театр на Малой Бронной стал для этого театра моментом взлета. Сначала он работал там постановщиком, потом стал главным режиссером.

Он привел в театр новых актеров и обратился к классике: это благодаря ему на сцене театра были поставлены «Король Лир» и «Пучина» А. Островского, «Ночь перед Рождеством» Н. Гоголя и трилогия по роману Ф. Достоевского. Спектакли стали заметными событиями в театральной жизни столицы. Принципы работы Женовача просты, но пользуются ими далеко не все режиссеры: он — за совместное творчество с актерами, а не за диктат постановщика или режиссера. Для него спектакль — плод раздумий и творчества всех, кто в нем задействован, а режиссер — тот, кто сводит все полученное от актеров воедино.

Правда, этот взлет режиссера на Бронной продолжался не так долго. Началось непонимание с дирекцией: спектакли Женовача посчитали слишком элитарными и не способными работать «на кассу».

В 1998 году он, что примечательно опять с командой, покинул театр. Стоит отметить, что Сергей Васильевич ни разу не опустился до перемывания дирекции косточек и во всех— интервью интерпретировал свой уход исключительно как следствие эстетических противоречий и так далее. Как все мы знаем, в театральной жизни так бывает далеко не всегда…

Его планы по созданию собственного театра не реализовались, Женовач продолжал преподавать на курсах, со временем стал профессором РАТИ, продолжал ставить спектакли — студенческие и в «Мастерской Фоменко». Кроме того, он поставил ряд спектаклей на других сценах — в Малом театре, например, а также «Белую гвардию» в МХТ им. Чехова. В 2007 году получил «Золотую маску» как лучший режиссер в драме сразу за два спектакля («Мнимый больной» в Малом театре и «Захудалый род» (московская Студия театрального искусства).

Кроме того, Женовач не раз становился лауреатом самых престижных театральных премий и получил в 2013 году спецприз театральной премии СПб «Золотой софит».

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