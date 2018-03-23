Ещё
Кончаловский: назначение Женовача худруком МХТ стало шагом в правильном направлении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кончаловский: назначение Женовача худруком МХТ стало шагом в правильном направлении 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский положительно оценил назначение Сергея Женовача художественным руководителем Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова. Его слова процитировали в пресс-службе Минкультуры РФ.
О назначении Женовача в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Назначение Женовача на эту должность — это прежде всего направление, в котором русское театральное искусство должно двигаться, чтобы сохранить те великие достижения европейской культуры, приверженцем которой был Станиславский, традиции, которые Запад отбросил, и теперь в философском и культурном упадке. Нам с ними не по пути", — прокомментировал назначение Кончаловский.
Художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.
ТАСС: последние новости
Новый худрук МХТ имени Чехова обещает сохранить все задуманные Табаковым спектакли Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку" В Большом театре готовятся к премьере балета Джона Ноймайера "Анна Каренина"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни82
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение