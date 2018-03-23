Кончаловский: назначение Женовача худруком МХТ стало шагом в правильном направлении

О назначении Женовача в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский

"Назначение Женовача на эту должность — это прежде всего направление, в котором русское театральное искусство должно двигаться, чтобы сохранить те великие достижения европейской культуры, приверженцем которой был Станиславский, традиции, которые Запад отбросил, и теперь в философском и культурном упадке. Нам с ними не по пути", — прокомментировал назначение Кончаловский.