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Машков выразил надежду на нового худрука МХТ Женовача
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Машков выразил надежду на нового худрука МХТ Женовача 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ведущий актер театра МХТ имени Чехова Владимир Машков надеется на нового худрука театра Сергея Женовача, прекрасно понимая, что ему будет очень трудно.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова. При этом в пятницу на совещании с художественными руководителями и директорами ведущих театров в минкультуры новым худруком МХТ был назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач.
"Олег Павлович готовил своих учеников к очень большой и широкой жизни, и мы стараемся соответствовать тому, какие задачи он ставил перед нами. Если говорить о том, что произошло, а я еще несколько в контузии, многие из нас менее всего представляли такую ситуацию, но она произошла", — сказал Машков журналистам в пятницу.
Актер отметил, что труппе театра «нужно было сделать какой-то выбор».
"Понять друг друга, услышать. Сергей Женовач, вот как Римас (Римас Туминас — худрук театра имени Вахтангова— прим. ред) сказал, он очень хороший, добрый человек— он любит это дело… Мне кажется, у нас настало время единения, мы все должны помочь Сергею в этом непростом деле. Мы должны быть внимательны и последовательны в том, что от нас хотели, мне кажется, что у Сергея это получится — главное, это внутренне желание. Я думаю, ему очень трудно себя сейчас услышать", — сказал Машков.
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