Машков выразил надежду на нового худрука МХТ Женовача

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец , первый заместитель Табакова. При этом в пятницу на совещании с художественными руководителями и директорами ведущих театров в минкультуры новым худруком МХТ был назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач.

"Олег Павлович готовил своих учеников к очень большой и широкой жизни, и мы стараемся соответствовать тому, какие задачи он ставил перед нами. Если говорить о том, что произошло, а я еще несколько в контузии, многие из нас менее всего представляли такую ситуацию, но она произошла", — сказал Машков журналистам в пятницу.

Актер отметил, что труппе театра «нужно было сделать какой-то выбор».