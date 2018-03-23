Петербургский уик-энд: городская афиша на 24 — 25 марта

Начались школьные каникулы, и культурный Петербург представляет интересные программы для детской аудитории: от балета до выставки железнодорожных моделей. Те, кто постарше, смогут посетить бесплатный Фестиваль джаза. Ну, а всей семьей можно отправиться на марафон, посвященный Международному дню театра.

Компьютерные игры как искусство

Когда: 24 марта, 15.00 Где: Библиотека им. Лермонтова (Литейный пр., 17-19)

Вход свободный

Нынешнее поколение не удивить современными компьютерными примочками. Все уже настолько привыкли к объемным графике и звуку, зрелищности и реалистичности видеоигр, что прошлое компьютерной эры кажется им доисторическим. Между тем от эпохи примитивных пиксельных игрушек и массивных компьютеров размером с четверть комнаты нас отделяют всего-то два десятилетия. Ретро-компьютеры и архаичные игры можно будет протестировать в субботу в Библиотеке им. Лермонтова.

Надеемся, на сопутствующей лекции посетителям не забудут напомнить, что компьютеры служат не только для круглосуточной игры.

«Петербургский джаз — в массы»

Когда: 24 марта, 15.00 Где: Клуб «Гештальт» (Конюшенная пл., 2)

Вход свободный

Общее неблагополучие петербургской культурной среды не оставляет безучастными тех, кому действительно важно, чтобы Петербург не терял своего просветленного лика. Уже несколько лет энтузиасты популяризируют с помощью специального фестиваля оперу. А теперь в нашем городе существует и фестиваль под названием «Петербургский джаз — в массы».

Его появлением мы обязаны лидеру группы Billy’s Band Билли Новику , который решил придать новый масштаб своему одноименному проекту. Сам музыкант выступит в качестве ведущего концерта. В программе — выступления Ольги Абдуллиной, «Джаз классик трио», вокалистов творческой лаборатории NewAgeGeneration, ретро-свинг ансамбля «Рабочий и колхозница» и других приверженцев джаза.

«Железнодорожная модель — 2018»

Когда: все выходные, 10.30 — 18.00 Где: Музей железнодорожного транспорта (Садовая ул., 50)

Билеты: 100 — 400 руб.

Модели железных дорог с локомотивами, вагонами, разъездами и даже станциями — семейная забава, популярная у нас еще с советских времен, когда в магазинах можно было купить роскошные наборы производства ГДР. В эти выходные и всю следующую неделю те, кто хочет освежить в памяти детские переживания, смогут сделать это в Центральном музее железнодорожного транспорта, где открылась выставка «Железнодорожная модель — 2018». Здесь представлены более ста моделей паровозов, вокзалов и станций, многие из них — движущиеся.

«Эдип в Колоне»

Когда: 24 и 25 марта, 19.00 Где: БДТ им. Товстоногова

Билеты: 500 — 3000 руб.

Древнегреческие страсти будут кратковременными: продолжительность спектакля всего 1 час 10 минут.

Про Индию и Толстого

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Выставочный зал Московского района (пл. Чернышевского, 6)

Вход свободный

Сразу две новые экспозиции можно увидеть в эти выходные в Выставочном зале Московского района.

Выставка «Хождение за три моря» представляет живопись, графику и декоративно-прикладные работы петербургских художников, посвященные далекой и мистической Индии. Сюжеты традиционны: этнографические типажи, экзотические флора и фауна, индийские ремесла и антураж. Но поклонников этой экзотической страны так много, что эта тема, похоже, всегда будет актуальной.

А в соседнем зале — выставка «Творить добро», посвященная 190-летию со дня рождения Льва Толстого . В ее основе — иллюстрации и гравюры к произведениям писателя, выполненные в разные годы ленинградскими и петербургскими мастерами. Среди экспонатов есть и настоящие раритеты, выполненные в технике силуэта.

«Театральный роман»

Когда: 24 марта, 19.00 Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Билеты: 300 — 2500 руб.

«Весь день — театр»

Когда: 25 марта, 13.00 — 22.00 Где: Музей театрального и музыкального искусства (пл. Островского, 6)

Билеты: 400 руб.

27 марта отмечается Всемирный день театра. И вот уже второй год Музей театрального и музыкального искусства устраивает по случаю этой даты фестиваль-марафон, который длится весь день. Посетители музея смогут оценить выступления самых разных театральных коллективов, также их ждут экскурсии и мастер-классы для взрослых и детей. В это воскресенье на встречу с петербургскими театралами придут театр «Таврик», артист Театра им. Ленсовета Александр Новиков , театр для слабослышащих «Дети тишины» и группа «Сестра Петра». На концертное мероприятие в 20.00 нужен особый билет стоимостью 500 руб. Все остальные выступления доступны по единому билету.

Академический «Чиполлино»

Когда: 25 марта, 13.00 и 19.00 Где: Михайловский театр

Билеты: 700 — 5000 руб.

интернет-журнал «Интересант»