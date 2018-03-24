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Большой театр открывает продажу билетов на балет «Нуреев»
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Большой театр открывает продажу билетов на балет «Нуреев» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Государственный академический Большой театр за три месяца до показов, в субботу, открывает предварительную продажу билетов на спектакли «Нуреев», которые состоятся 26, 27 и 28 июня, сообщается на сайте театра.
Премьера балета " Нуреев" в хореографии Юрия Посохова, режиссуре Кирилла Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого состоялась 9 декабря 2017 года.
"В связи с повышенным интересом Большой театр вводит специальную программу продажи билетов на балет «Нуреев», — сказано в сообщении.
Билеты будут продаваться с 24 по 29 марта в кассах, расположенных в административном здании театра. В субботу кассы откроются в 10.00, а с 25 марта будут работать в обычном режиме с 11.00 до 20.00 с перерывом на обед с 15.00 до 16.00.
По этой программе билеты продаются только по паспорту, не более двух в руки и только на одно из представлений.
В период предварительной продажи в кассах театра будет вестись контроль с целью избежать повторной покупки билетов одним и тем же лицом.
С 30 марта с 11.00, как отмечено в сообщении, билеты будут доступны также к покупке на сайте театра, где будут продаваться через сертификат с обязательным указанием фамилии и паспортных данных зрителя, с последующим получением оригинальных билетов в кассах театра.
Билеты распечатываются на бланках специального образца с указанием фамилии и данных паспорта, которые будут обязательно проверяться при входе на спектакль при предъявлении паспорта.
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