Большой театр открывает продажу билетов на балет «Нуреев»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости . Государственный академический Большой театр за три месяца до показов, в субботу, открывает предварительную продажу билетов на спектакли «Нуреев», которые состоятся 26, 27 и 28 июня, сообщается на сайте театра.

"В связи с повышенным интересом Большой театр вводит специальную программу продажи билетов на балет «Нуреев», — сказано в сообщении.

Билеты будут продаваться с 24 по 29 марта в кассах, расположенных в административном здании театра. В субботу кассы откроются в 10.00, а с 25 марта будут работать в обычном режиме с 11.00 до 20.00 с перерывом на обед с 15.00 до 16.00.

По этой программе билеты продаются только по паспорту, не более двух в руки и только на одно из представлений.

В период предварительной продажи в кассах театра будет вестись контроль с целью избежать повторной покупки билетов одним и тем же лицом.

С 30 марта с 11.00, как отмечено в сообщении, билеты будут доступны также к покупке на сайте театра, где будут продаваться через сертификат с обязательным указанием фамилии и паспортных данных зрителя, с последующим получением оригинальных билетов в кассах театра.

Билеты распечатываются на бланках специального образца с указанием фамилии и данных паспорта, которые будут обязательно проверяться при входе на спектакль при предъявлении паспорта.