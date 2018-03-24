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Спектакль «Антракт» в субботу бесплатно покажут в столичном «Театре Луны»
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Спектакль «Антракт» в субботу бесплатно покажут в столичном «Театре Луны» 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Бесплатный показ спектакля «Антракт» состоится в субботу в столичном «Театре Луны» в рамках акции «Ночь театров», говорится в сообщении пресс-службы организации.
«Двадцать четвертого марта в рамках ежегодной акции «Ночь театров», проводимой департаментом культуры города Москвы, в «Театре Луны» состоится бесплатный показ спектакля о закулисной жизни театра «Антракт» в постановке Натальи Когут», — говорится в сообщении.
Впервые и только в рамках этой акции один из лучших спектаклей театра, который обычно идет на малой сцене, будет показан на большой.
По пьесе в провинциальный город после долгих лет возвращается известный московский режиссер Павел Богомолов, чтобы вновь встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в театре. Здесь остались его друзья, любимые женщины и ему как воздух необходим «антракт», чтобы переосмыслить свою жизнь, подумать о будущем, посмотреть в себя, а открытый финал заставляет зрителя задуматься о чем-то самом главном.
В спектакле играют ведущие актеры театра Михаил Полосухин, Владимир Тягичев, Ирина Чипиженко, Людмила Светлова, Надежда Луцкая, Александра Барышева и Полина Барышникова. Начало показа в 21:00. Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта)
«Театр Луны», отметивший в феврале 2018 года 25-летний юбилей, также принимает участие в «Московском культурном форуме», который пройдет в Музейно-выставочном объединении «Манеж» с 23 по 25 марта. В павильоне «Театра Луны» под номером 49 участники Форума смогут ознакомиться с историей театра, а также посмотреть отрывки из спектаклей через очки виртуальной реальности.
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