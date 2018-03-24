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В Москве пройдет постановка «От конструктора к конструктивизму»
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В Москве пройдет постановка «От конструктора к конструктивизму» 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мировая премьера российско-германской постановки берлинского хореографа Нильса Робицки aka Storm и Banzay, руководителя танцевальной компании Russian FarForYo, под названием «От конструктора к конструктивизму» будет представлена московской публике 24 и 25 марта.
Премьера состоится при поддержке Гёте-Института в Москве на сцене Культурного центра ЗИЛ, сообщили в пресс-службе института. Постановка вдохновлена идеями Баухауса, и площадка выбрана не случайно: здание ЗИЛа построено в 1930-е годы в стиле конструктивизма.
Как пояснили в пресс-службе, «От конструктора к конструктивизму» — это философия Баухауса, воплощенная в движении, и девиз нового хореографического стиля, рожденного в результате мастер-классов, инициированных Гёте-Институтом в Москве весной 2017 года.
"Баухаус хотел создать архитектуру и дизайн интерьера для масс. Поэтому мы хотели создать танец для масс, который легко было воспроизвести. Вместо сложных форм и комбинаций в нем должны быть четко считываемая эстетика прямых линий и параллелей, повторения, выражающие идею штамповки" — цитирует слова немецкого хореографа пресс-служба.
Оригинальный саундтрек сочинил битмейкер Max-Detal (Масксим Бондаренко), используя изобретенный им электронный инструмент «Добрыня», на котором он играет на всех представлениях вживую.
Мировая премьера танцевального проекта состоится в преддверии столетнего юбилея Баухауса. В планах организаторов проекта — гастроли в регионах России и участие в международных фестивалях. Вход на представления 24 и 25 марта свободный.
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