Антонов отметил интерес американцев к российской культуре

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости Екатерина Соболь . Несмотря на сложности в отношениях между США и РФ, в американском обществе сохраняется интерес к российской культуре, заявил в рамках выступления на открытии музыкального вечера в посольстве РФ в США глава миссии Анатолий Антонов

Петра Чайковского, Участие в мероприятии приняли юные звезды Вашингтонской национальной оперы и Большого Театра. В программе вечера прозвучали произведения выдающихся мировых композиторов Вольфганга Моцарта Сергея Рахманинова , Джакома Пуччини, Винсенто Беллини и Шарля Гунно.

"Среди присутствующих — много американских студентов, деятелей культуры и образования, представителей бизнеса и госструктур. Для нас это очевидное свидетельство того, что, несмотря на непростую ситуацию в двусторонних отношениях, в американском обществе сохраняется высокий интерес к российской культуре", — сказал Антонов.