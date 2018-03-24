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Антонов отметил интерес американцев к российской культуре
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Антонов отметил интерес американцев к российской культуре 

РИА Новости 17 минут назад
ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Несмотря на сложности в отношениях между США и РФ, в американском обществе сохраняется интерес к российской культуре, заявил в рамках выступления на открытии музыкального вечера в посольстве РФ в США глава миссии Анатолий Антонов.
Участие в мероприятии приняли юные звезды Вашингтонской национальной оперы и Большого Театра. В программе вечера прозвучали произведения выдающихся мировых композиторов Вольфганга Моцарта, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Джакома Пуччини, Винсенто Беллини и Шарля Гунно.
"Среди присутствующих — много американских студентов, деятелей культуры и образования, представителей бизнеса и госструктур. Для нас это очевидное свидетельство того, что, несмотря на непростую ситуацию в двусторонних отношениях, в американском обществе сохраняется высокий интерес к российской культуре", — сказал Антонов.
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