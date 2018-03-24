Молодые артисты Большого театра и Вашингтонской нацоперы выступили в посольстве РФ

ВАШИНГТОН, 24 марта. / ТАСС /. Молодые артисты Большого театра и Вашингтонской национальной оперы (ВНО) дали в пятницу в конференц-зале посольства РФ в США совместный концерт. Перед началом мероприятия с приветственным словом выступили директор международной программы молодых дарований Доминго-Кафрица при Вашингтонской национальной опере (ВНО) Роберт Эйнсли, а также посол России в США Анатолий Антонов

Как отметил глава российской дипмиссии в США, тот факт, что среди присутствующих «много американских студентов, деятелей культуры и образования, представителей бизнеса и госструктур», является «очевидным свидетельством того, что, несмотря на непростую ситуацию в двусторонних отношениях, в американском обществе сохраняется высокий интерес к российской культуре». «Поддержка талантливой молодежи в сфере искусства — важная и благородная миссия. Нам есть, чему поучиться друг у друга, чтобы не просто сохранить, но и преумножить эти традиции. Программа обменов начинающими артистами между ведущими оперными театрами наших стран — прекрасная модель такого взаимодействия», — убежден он.

Антонов также выразил благодарность «руководству Большого театра и Вашингтонской национальной оперы, а также художественному руководителю программы молодых артистов Роберту Эйнсли» и вашингтонской благотворительнице Сюзан Кармел-Лерман за организацию мероприятия.

Молодые музыканты исполнили партии из произведений Моцарта, Штрауса, Беллини, Пуччини, а также Чайковского и Рахманинова. В посольстве выступили сопрано Тамуна Гочашвили, Мэдисон Леонард и Александрия Шинер, баритон Кристофер Кенни, бас Тимоти Бруно, меццо-сопрано Виктория Каркачева, а также тенора Арнольд Ливингстон Геис, Гиорги Стуруа и Александер Маккисик. Также прозвучал марш-галоп для фортепиано Лавиньяка, который исполняется в восемь рук — в том числе были заняты российский пианист Даниил Орлов и сам Эйнсли. Музыканты позабавили публику, демонстративно сделав во время исполнения произведения «селфи».

Стажировка артистов Большого театра в Вашингтоне

Артисты молодежной программы Большого театра — пианист Даниил Орлов, меццо-сопрано Виктория Каркачева и сопрано Тамуна Гочашвили — завершают двухнедельную стажировку в Вашингтонской национальной опере. Она проходила в рамках программы молодых дарований Доминго-Кафрица, действующей при ВНО, при этом курс обучения молодых артистов Большого театра включал в себя работу с музыкантами Вашингтонской национальной оперы. В программе обучения — выбор репертуара, совершенствование оперного итальянского языка и подготовка к музыкальным конкурсам. Они также получили рекомендации «по планированию своей артистической карьеры».

Ежегодная программа обмена между Большим театром и Вашингтонской национальной оперой, которой в этой году исполняется уже восемь лет, осуществляется при поддержке известной вашингтонской благотворительницы Сюзан Кармел-Лерман.