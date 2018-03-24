Почти 60 учреждений Москвы примут участие в «Ночи театров» в субботу

В четвертую субботу марта в столице пройдет традиционная акция «Ночь театров», гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи в десятках московских театров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году тема акции — «Театральные семьи. Театральные легенды». В фестивале примут участие почти 60 театров столицы. Актеры сыграют для зрителей репертуарные спектакли, организуют мастер-классы, творческие вечера с участием знаменитых актеров, драматургов и представителей театральных династий, а также проведут экскурсии в мир театрального закулисья», — говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить любое понравившееся мероприятие. Для этого необходимо записаться по телефону справочной службы выбранного театра или пройти регистрацию на его официальном сайте.

Некоторые из ключевых мероприятий «Ночи театров»: концерт «Любитель оперы» в Московском музыкальном театре «Геликон-опера»; экскурсия по закулисью новой сцены Мастерской Петра Фоменко ; спектакль «Этот ребенок» студентов ГИТИСа (мастерская Иосифа Райхельгауза) в театре «Школа современной пьесы»; встреча с Людмилой Чирковой в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя; выставка фотохудожника Михаила Рыжова «Театральные поколения» в Московском драматическом театре «Модерн».

Последнее мероприятие в рамках «Ночи театров» завершится 25 марта в 03:00.