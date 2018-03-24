«Каникулы в Мариинском» представят спектакли для всей семьи на Приморской сцене

Опубликовано расписание.

Во время весенних каникул в рамках уже ставшего традиционным проекта «Каникулы в Мариинском» в афише Приморской сцены будут представлены спектакли для семейного просмотра.

29 марта в афише театра сказочный балетный спектакль — «Спящая красавица» Петра Чайковского . Спектакль включён в культурную программу перекрёстного года Россия-Япония. В главных партиях выступят ведущие солисты труппы Tani Momoko Ballet из Японии.

30 марта состоится показ одного из самых известных произведений русской классики — оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского по одноимённому роману в стихах Александра Пушкина. Во Владивостоке она представлена в масштабной костюмной постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка , выполненной в традициях «большого стиля», достоверно передающей атмосферу дворянского быта XIX века.

31 марта в 14.00 и 17.00 — одноактные балеты для всей семьи «Бемби» и «В джунглях» в хореографии Антона Пимонова . Захватывающие приключения храброго оленёнка и его друзей воплощены в яркой постановке с костюмами и красочными декорациями.