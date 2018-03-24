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«Каникулы в Мариинском» представят спектакли для всей семьи на Приморской сцене
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«Каникулы в Мариинском» представят спектакли для всей семьи на Приморской сцене 

Prim.News 56 минут назад
Фото: Приморская газета
Опубликовано расписание.
Во время весенних каникул в рамках уже ставшего традиционным проекта «Каникулы в Мариинском» в афише Приморской сцены будут представлены спектакли для семейного просмотра.
29 марта в афише театра сказочный балетный спектакль — «Спящая красавица» Петра Чайковского. Спектакль включён в культурную программу перекрёстного года Россия-Япония. В главных партиях выступят ведущие солисты труппы Tani Momoko Ballet из Японии.
30 марта состоится показ одного из самых известных произведений русской классики — оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского по одноимённому роману в стихах Александра Пушкина. Во Владивостоке она представлена в масштабной костюмной постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка, выполненной в традициях «большого стиля», достоверно передающей атмосферу дворянского быта XIX века.
31 марта в 14.00 и 17.00 — одноактные балеты для всей семьи «Бемби» и «В джунглях» в хореографии Антона Пимонова. Захватывающие приключения храброго оленёнка и его друзей воплощены в яркой постановке с костюмами и красочными декорациями.
Приморская сцена Мариинского театра продолжает развивать одно из приоритетных направлений деятельности Мариинского театра –создание репертуара для детства и юношества. В сезоне 2017-2018 успешно стартовал проект «Валерий Гергиев — детям», в программе которого цикл авторских спектаклей Ольги Пикколо «Музыка песчаных сказок». Ещё одной значимой акцией уже для студентов стала «Студенческая среда», благодаря которой студенты средних, средних специальных и высших учебных заведений как очной, так и заочной форм обучения могут приобретать билеты на спектакли в кассах театра со значительной скидкой, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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