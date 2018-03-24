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Безруков оценил нового худрука МХТ
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Безруков оценил нового худрука МХТ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер Сергей Безруков считает, что у нового художественного руководителя МХТ имени Чехова есть имя и вкус, которые позволят справится с должностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
"Я поддерживаю кандидатуру Сергея Васильевича. На мой взгляд, театру нужен художественный руководитель, который является режиссером. А Сергея Женовача лишний раз и представлять не нужно. Это имя. У него замечательная студия, свой театр. И он достоин МХТ. С его режиссерским почерком, с его замечательным вкусом… Я думаю, что это действительно очень удачный выбор", — сказал Безруков.
Ранее сообщалось, что в МХТ имени Чехова нашли преемника Табакова.
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