Безруков оценил нового худрука МХТ

Актер Сергей Безруков считает, что у нового художественного руководителя МХТ имени Чехова есть имя и вкус, которые позволят справится с должностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

"Я поддерживаю кандидатуру Сергея Васильевича. На мой взгляд, театру нужен художественный руководитель, который является режиссером. А Сергея Женовача лишний раз и представлять не нужно. Это имя. У него замечательная студия, свой театр. И он достоин МХТ. С его режиссерским почерком, с его замечательным вкусом… Я думаю, что это действительно очень удачный выбор", — сказал Безруков.

Ранее сообщалось, что в МХТ имени Чехова нашли преемника Табакова.