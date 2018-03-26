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Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест в связи с выдворением дипломатов
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Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест в связи с выдворением дипломатов 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу решительный протест в связи с решением Вашингтона выдворить 60 российских дипломатов. Об этом руководитель российский дипмиссии заявил в понедельник журналистам.
"Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий Соединенных Штатов Америки и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве РФ в расследование дела [Скрипаля] как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери", — сказал он.
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