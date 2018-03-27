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Россия ответит на высылку дипломатов
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Посол РФ в США: Россия ответит на высылку дипломатов 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Украина.ру
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не даст себя спровоцировать на эмоциональный срыв, но ответит на высылку дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.
Диппредставитель подчеркнул, что о высылке дипломатов объявили на фоне трагедии в Кемерове, где при пожаре скончались более 60 человек. Такое поведение Вашингтона Антонов назвал эмоциональной глухотой, безразличием и бездушием. "И это при том, когда простые американцы — вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья", — добавил посол.
МИД России ранее пообещал отреагировать на решение европейских стран и стран НАТО массово выслать российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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